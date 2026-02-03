Banco de México pronostica un PIB de 1.25% para 2026 y dólar cerraría en 18.50 pesos

El Banco de México (Banxico) presentó los resultados de la “Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado”, revelando una expectativa de crecimiento promedio del Producto Interno Bruto para México de 1.25 por ciento, así como un tipo de cambio de 18.50 pesos por dólar en 2026.

Banxico también pronosticó que la inflación general aumentaría 0.02 puntos porcentuales con respecto a los resultados de diciembre de 2025, resultando en una tasa del 3.95 por ciento, con base a la información proporcionada por analistas del sector privado.

Asimismo se espera una inflación subyacente (que excluye los bienes y servicios altamente volátiles) del 4.12 por ciento, según los datos arrojados en enero de 2026, representando un aumento de 0.15 puntos porcentuales con respecto a los pronósticos de diciembre de 2025.

Sobre las tasas de interés (de referencia o de fondeo interbancario) se espera una disminución al cierre de 2026, alcanzando una tasa de 6.49 por ciento y sin diferencias con respecto al pronóstico arrojado en diciembre de 2025.

La mayoría de los analistas prevé que esta tasa se ubique por debajo del objetivo actual de política monetaria a partir del segundo trimestre de 2026, ya que actualmente la tasa objetivo de Banxico es de 7.0 por ciento.

MERCADO LABORAL Y SECTOR EXTERNO EN 2026

Se observa un aumento en los pronósticos de los trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues en diciembre se pronosticaba 305 mil trabajadores asegurados y en enero 2026 se esperan 333 mil registrados en el IMSS al cierre de 2026.

El promedio anual esperado para la tasa de desocupación es de 2.96 por ciento, cerrando a la baja en 2026 y manteniendo resultados similares en la encuesta previa.

Por otro lado, Banxico reportó que las expectativas para 2026 de los saldos de la balanza comercial se espera un déficit menor al proyectado el mes pasado: de -10 mil 321 en diciembre a -9 mil 780 millones de dólares (mdd).

Sobre la inversión extranjera directa para 2026, Banxico reportó un valor de 40 mil 574 mdd, reportando una diferencia de 916 mdd con respecto al pronóstico realizado en diciembre de 2025 por los analistas del sector privado.

FINANZAS PÚBLICAS DE 2026

Las expectativas sobre el déficit económico (más gastos que ingresos) permanecieron en niveles cercanos a los de diciembre de 2025, con una media proyectada de 3.69 por ciento del PIB.

Sobre los “Requerimientos Financieros del Sector Público”, que mide las necesidades de financiamiento más amplias del Estado, se mantuvo sin cambios significativos, con una media de 4.24 por ciento del PIB.