Certificarán la cadena de valor del turismo de la región sur de Coahuila con la CMS

El director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo (OCV), Raúl Rodarte Leos, informó que este 28 y 29 de octubre se estará certificando a la cadena de valor del sector turismo con la CMS (Certified Meetings Specialist), que es una certificación básica en materia de turismo de reuniones.

El evento se realizará en Torreón y se contempla la asistencia no solo de las Oficinas de Convenciones y Visitantes, sino también de los hoteleros y del resto de los participantes de la cadena de valor en el sector turismo.

Hace siete y ocho años se realizó una certificación de este tipo en Parras de la Fuente y Cuatro Ciénegas, sin embargo, añadió que se volvió a retomar porque hay nuevas unidades de negocio y con ello también nuevo personal, por ello, se tiene que volver a certificar a la gente de primer contacto con los clientes.

Aunque añadió que esta certificación va más enfocada a que se tiene la preparación como destino para la atención de eventos como congresos y convenciones, entre otros.

EVENTOS

Entre los eventos con los que se concluirá este mes, está un evento deportivo regional de Futbol 7 “Copa del Desierto” que realizará el 24, 25 y 26 de octubre, participarán cien equipos y de ellos se contempla que entre 50 a 60 equipos sean foráneos y representan entre mil a mil 200 personas foráneas, lo que generará una derrama económica de 2 millones de pesos.

Otro evento, es un Congreso de Geriatría que se realizará en el Centro Cultural de la UA de C, que será el 23 de octubre, asimismo está el Congreso de la Comunidad Cristiana llamado Soñadoras, del 22 al 25 de octubre, en este se espera una participación de hasta mil 200 mujeres y genera un buen impacto económico.