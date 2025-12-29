Cierra año con estancamiento para la inversión: Coparmex

Dinero
/ 29 diciembre 2025
    Cierra año con estancamiento para la inversión: Coparmex
    Agregó que el bajo dinamismo económico, la caída de la inversión y la insuficiente generación del empleo formal, confirman la necesidad de reorientar las decisiones públicas hacia el fortalecimiento de capacidades productivas. FOTO: ESPECIAL.

Destacan que la seguridad y condiciones que generen certeza, sigue siendo el principal desafío ciudadano y empresarial

CDMX .- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) resaltó que este año México se cerrará en una coyuntura de estancamiento económico, incertidumbre y falta de condiciones para invertir.

“Cerramos 2025 en un contexto complejo para México. La economía permanece prácticamente estancada, la inversión enfrenta alta incertidumbre, el clima institucional debilita la confianza y la seguridad sigue limitando la actividad productiva y la atracción de capital”, dijo.

Añadió que este cierre confirma que el principal desafío no es financiero, sino la falta de certidumbre, Estado de Derecho y condiciones que generen confianza para invertir y generar empleo formal.

Fue a través de un comunicado que advirtió que México requiere certidumbre institucional, pleno respeto al Estado de Derecho y condiciones efectivas de seguridad para impulsar inversión, crecimiento y empleo formal.

“Celebramos que el salario mínimo haya alcanzado la línea de bienestar familiar. Sostenemos que ahora la política laboral debe concentrarse en impulsar la productividad, formalidad y capacitación; sin empresas sólidas y formales, el incremento de los costos laborales enfrenta límites estructurales”, afirmó.

No obstante, resaltó que la inseguridad inhibe el crecimiento y frena proyectos.

“La extorsión alcanza niveles históricos, con 5 mil 887 víctimas durante el primer semestre de 2025, lo que representa un aumento de 6.9 por ciento”, aseguró.

Asimismo destacó que en los datos más recientes, de enero a octubre, el delito continúa al alza, con un incremento adicional de 4.4 por ciento, siendo uno de los pocos que mantienen una tendencia creciente, y presenta una cifra negra cercana al 97 por ciento.

“Este delito golpea de manera directa a las Mipymes y a los emprendimientos locales, debilitando el tejido productivo”, señaló.

Por último la Coparmex consideró que fortalecer a las policías locales, mejorar la coordinación institucional y atender delitos como la extorsión, son puntos importantes para recuperar la confianza y proteger a quienes generan empleo.

Con información de Reforma

