Gas Bienestar lleva tres años con ingresos a la baja

El programa federal Gas Bienestar terminó muy por debajo de las metas con las que fue presentado.

El proyecto, anunciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en agosto de 2021 como una palanca para contener el precio del gas LP, en el País, contemplaba brindar servicio en las 16 demarcaciones capitalinas como primera etapa; posteriormente se proyectaba beneficiar a los pobladores de Tabasco y Veracruz, para expandirse después a Puebla, Hidalgo, Estado de México, Guanajuato y Jalisco; y, finalmente, alcanzar la cobertura nacional.

Pero ni siquiera salió de la CDMX.

”No he podido cumplir el compromiso de que no aumente el precio del gas por encima de la inflación, pero mientras se establece un mecanismo de precio máximo, estamos preparando la creación de una empresa para distribuir gas a precio justo: Gas Bienestar”, dijo entonces el Mandatario.

Además, Gas Bienestar reporta ingresos a la baja. En un informe oficial, fechado en junio de 2024 y elaborado por la Gerencia de Planeación y Seguimiento a Empresas Filiales de Pemex, señala que de enero a mayo de 2022 registró ingresos por 254.3 millones de pesos, mientras que en el mismo periodo de 2023 obtuvo 183.4 millones, y en 2024, 174.4 millones. En contraste, ha destinado mil 298.3 millones de pesos a cilindros.

”Actualmente, en Gas Bienestar no se tiene asignado un presupuesto para el canje de cilindros, tampoco un presupuesto asignado, pues opera con recursos propios provenientes de sus ventas”, indicó la empresa en ese año.

Entre 2021 y 2022, la compañía recibió 648 mil tanques en mal estado para una supuesta rehabilitación. No obstante, en 2024, reportaba 790 mil 503 cilindros rehabilitados; es decir, 142 mil 503 tanques más.

Los cilindros en mal estado derivados del canje -de los cuales el 50 por ciento fueron recolectados en Iztapalapa- se llevaron a la Refinería de Tula, donde fueron arrumbados en un patio de maniobras. En los gastos de recuperación de cilindros también habría que considerar el sueldo de 615 trabajadores y la operación de 129 unidades de carga.

Más allá de su cobertura limitada, la operación del programa también ha sido opaca. Gas Bienestar funciona como GAS BIENESTAR, S. de R.L. de C.V., con domicilio corporativo en Lago Zúrich 245, Torre Zúrich, colonia Ampliación Granada, alcaldía Miguel Hidalgo.

Se rige por un Aviso de Privacidad propio, en el que reconoce la recolección de datos personales y datos personales sensibles de clientes y proveedores para crear relaciones comerciales, expedientes, gestiones de crédito y pagos, así como para cumplir obligaciones regulatorias y fines estadísticos.

El documento establece, además, la transferencia de datos a empresas del mismo grupo, proveedores, terceros por movimientos corporativos y otras personas permitidas por la ley.