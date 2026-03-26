Citan CEOs de Coca-Cola y Walmart a la IA como factor en su decisión de renunciar en EU

Esta es una de las últimas revelaciones sobre cómo los líderes corporativos estadounidenses están evaluando la transición hacia la IA.

Dos importantes directores ejecutivos dijeron a la CNBC en los últimos meses que el auge de la inteligencia artificial influyó en su decisión de ceder el mando y renunciar a sus cargos.

El director ejecutivo de Coca-Cola, James Quincey, declaró este jueves en el programa “Squawk Box” que su decisión de renunciar a su puesto estuvo influenciada por las grandes “oleadas de impulso organizacional”.

”Mi trabajo también consiste en pensar qué equipo es el más adecuado para afrontar la siguiente fase”, dijo Quincey. “Y llegué a la conclusión de que, en realidad, era el momento de poner a otra persona al frente de la siguiente fase de crecimiento”.

Quincey, quien ha sido director ejecutivo del gigante de las bebidas desde 2017, será sucedido por el actual director de operaciones, Henrique Braun, a partir de finales de este mes.

”En la era pre-IA, en la era pre-IA generacional, logramos grandes avances. Pero ahora se avecina un cambio trascendental”, afirmó Quincey.

Si bien reconoció que está aprovechando los avances tecnológicos, considera que la compañía de bebidas necesita “a alguien con la energía necesaria para impulsar una transformación completa de la empresa”.

Esa persona, según Quincey, es Braun, quien, en su opinión, está excepcionalmente capacitado para que la compañía inicie su próxima etapa.

EXCEO DE WALMART CEDIÓ EL PUESTO A ALGUIEN “MÁS RÁPIDO”

Los comentarios de Quincey se hacen eco de las declaraciones del ex CEO de Walmart, Douglas McMillon, en diciembre, antes de dejar el cargo.

McMillon, quien había ocupado el cargo de director ejecutivo de la cadena minorista global desde 2014, declaró también en el programa “Squawk Box” que había decidido ceder el puesto a alguien “más rápido”. John Furner, quien anteriormente dirigía Walmart Estados Unidos, asumió el cargo el 1 de febrero.

”Con lo que está sucediendo con la IA, podría haber iniciado esta próxima gran serie de transformaciones, pero no pude completarla”, dijo McMillon a CNBC.

”Hace aproximadamente un año, comencé a sentir que en esta próxima etapa se vislumbraría cómo sería el comercio con agentes, la visión de las compras con IA, y comencé a pensar en todo lo que se necesita hacer en los próximos años, y realmente me hizo pensar que ahora era el momento adecuado para renunciar”, afirmó.

En diciembre, Walmart comenzó a cotizar en el Nasdaq, algo que McMillon consideró un símbolo del progreso que la compañía ha logrado con la tecnología.

La cadena minorista ha estado incorporando IA para optimizar su cadena de suministro, brindar asistencia a los clientes y mucho más.

”Creo que lo que veremos del equipo de Walmart es que seguirán ampliando lo que ya hemos comenzado, desarrollarán nuevas funcionalidades y luego usarán la IA para transformarlo todo”, afirmó.