Recorta Meta cientos de empleos por cambios laborales debido a la IA

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Dinero
/ 25 marzo 2026
    Recorta Meta cientos de empleos por cambios laborales debido a la IA
    Las ganancias a corto plazo que se están generando con el uso de la IA está cambiando las relaciones de producción de muchas compañías de tecnología. AP

Los cambios acelerados de la inteligencia artificial han generado mayores despidos pero generando alzas en rentabilidad de industrias completas

Meta despidió a 600 empleados este miércoles, según confirmó CNBC.

Los recortes afectan a diversas áreas de la empresa, incluyendo Facebook, operaciones globales, reclutamiento, ventas y su división de realidad virtual, Reality Labs, según una fuente familiarizada con los planes de la compañía que prefirió permanecer en el anonimato por su carácter confidencial.

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A algunos empleados afectados se les ofrecerán nuevos puestos dentro de la empresa, añadió la fuente. En algunos casos, estos nuevos puestos requerirán reubicación.

”Los equipos de Meta se reestructuran o implementan cambios periódicamente para garantizar que estén en la mejor posición para alcanzar sus objetivos. Siempre que sea posible, buscamos otras oportunidades para los empleados cuyos puestos puedan verse afectados”, declaró un portavoz de Meta en un comunicado.

Los despidos se producen en un momento en que Meta ha estado reorientando sus esfuerzos e invirtiendo miles de millones de dólares en inteligencia artificial, área en la que el gigante de las redes sociales se ha esforzado por alcanzar a rivales como OpenAI, Anthropic y Google.

OTRAS GIGANTES EN LA IA SUMAN DESPIDOS EN 2026

Amazon comenzó el 2026 cuando el 28 de enero anunció el despido de 16 mil trabajadores para la optimización de negocios por la automatización de la IA en sus procesos productivos, incluso estos despidos venía de 14 mil bajas laborales realizadas en octubre de 2025.

MercadoLibre también hizo público que despidió a un centenar de trabajadores para agregar valor a su operación productiva, según el medio digital Bloomberg Línea.

Otros despidos realizados en los últimos meses de empresas de tecnología como Block (1,100 bajas en adelante), Autodesk, Salesforce, Ocado (mil cada una) y Pinterest (677), informó la agencia financiera RationalFX.

LOS DESPIDOS NO SON CÍCLICOS: ES ESTRUCTURAL

Los despidos arriba mencionados son en gran medida una consecuencia estructural por los cambios en las relaciones de producción por la inteligencia artificial, reportando alzas en la rentabilidad de las empresas con menos personas, informó el Centro de Pensamiento para Innovar de la Universidad del Rosario a Bloomberg Línea.

Los puestos de trabajo de soporte, desarrollo de software, analítica y roles legales han cambiado por los agentes de IA que permiten la automatización de procesos productivos, sin ser reversibles por los cambios tecnológicos.

Puestos de trabajo con funciones junior, administrativas, de soporte o de gerencia media están siendo subsumidas por las capacidades de la IA generativa, permitiendo una aceleración de la rentabilidad.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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