Coahuila: Aplican transportistas cierres intermitentes en La Carbonera

El delegado de la Canacar Saltillo, Juan Manuel Ramos Cantú, señaló que cada cierre de la caseta que se realizó la tarde de este lunes tuvo una duración de 30 minutos, asimismo entre cada uno había intervalo de 30 minutos en que permanecía abierta la circulación.

En la Región Sureste de Coahuila, las movilizaciones de transportistas por el paro al que se convocó a nivel nacional registraron tres cierres intermitentes en la caseta de cobro de La Carbonera, con lo que sumaron cerca de una hora y media de interrupciones.

Aunque en la mañana no se contemplaba un cierre de carreteras o casetas, en las reuniones que se realizaron en la Ciudad de México durante el día, la Secretaría de Gobernación no presentó propuestas a las organizaciones de transportistas, sino que buscaban seguir con las mesas de diálogo con las que se vienen trabajando desde hace año y medio.

Por ello, ante la falta de acuerdos, se realizó el cierre intermitente en varios puntos del país. En el caso de Coahuila, además de Saltillo, hubo en Torreón; en la capital de Coahuila lo máximo de unidades que concentraron fueron 138 unidades del transporte de carga.

A nivel nacional fueron 97 puntos lo que establecieron en el país y lo que buscan es que el Gobierno Federal dimensione el impacto que pueden tener al ser bloqueados, esto siempre y cuando no atiendan las demandas del sector del transportes.

“Atendernos no es que nos sienten en una mesa, sino que nos den solución”, aseguró.

Por lo pronto, sobre el impacto que este paro nacional generó en el sector industrial, comentó que solo fue un retraso en la entrega de mercancía, es decir, un atraso de solo hora y media.

Finalmente, comentó que durante la noche del lunes y la madrugada del martes estarían pendientes ante cualquier instrucción de Canacar nacional.