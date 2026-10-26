Coahuila: Descarta IP afectaciones por paro de transportistas

Debido a que -a diferencia de otros estados- en Coahuila no hubo bloqueos carreteros, empresas de diversos giros señalaron que no tuvieron impactos negativos por las protestas.

La iniciativa privada de la Región Sureste de Coahuila descartó afectaciones ante el paro nacional de transportistas, mismo que también registró movilizaciones en cuatro municipios del estado.

General Motors de México señaló hoy por la tarde que no habían tenido afectaciones, con lo que también coincidió el presidente del Comité de Recursos Humanos de Derramadero, Juan Carlos Reynoso, quien señalaba que todo seguía fluyendo.

El presidente de Canirac Saltillo, Isidoro García Reyes, y de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez, no tenían reporte de afectaciones.

CANACINTRA NACIONAL INSISTE EN PÉRDIDA POR 750 MDP DIARIOS

A nivel nacional, Canacintra insistió en que los bloqueos carreteros pueden costar entre 400 a 750 millones de pesos diarios en todo el País, con afectaciones directas a la actividad industrial y comercial, por lo que llamaron a privilegiar el diálogo.

Las interrupciones en las carreteras retrasan el traslado de materias primas, insumos y productos terminados, comprometiendo la continuidad operativa de las empresas.

Ante ello, Canacintra llamó a fortalecer las acciones contra el robo de transporte de carga, la extorsión y otros delitos que ponen en riesgo a los operadores y las mercancías. Reconoció la importancia del autotransporte de carga para la economía nacional y la seguridad carretera es una condición indispensable para la actividad industrial, el comercio y el desarrollo económico e México.

Por ello, hicieron un llamado a las autoridades competentes para fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y combate a los delitos que afectan al autotransporte, así como establecer mecanismos de coordinación y seguimiento que permitan evaluar resultados.

Al mismo tiempo, advirtieron que los cierres carreteros y las interrupciones a la circulación en los principales corredores logísticos generan graves afectaciones económicas por el retraso en el traslado de mercancías, las interrupciones en el suministro de materias primas, el incremento de los costos operativos y las afectaciones a la distribución de productos.

Consecuencias que trascienden al sector del transporte, impactan directamente a las micro y pequeñas, medianas y grandes empresas, ponen presión sobre las cadenas de suministro y pueden comprometer el abasto de bienes esenciales, la productividad y la generación de empleos.

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