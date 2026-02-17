Coahuila busca fortalecer la relación con Canadá y atraer más inversiones

Ante la visita de la delegación canadiense en México, la presidenta de la Cámara de Comercio de Canadá Capítulo Coahuila, Iliana Vera, dijo que espera resultados muy favorables para la entidad y en particular en el fortalecimiento de la cadena de suministro.

Sobre está misión comercial, explicó que está preparada para acudir a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey y enfocarse en cinco sectores clave como es la manufactura avanzada, agro y agrotech, tecnologías limpias, industrias creativas y tecnologías de la información.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, cuarto destino nacional de inversión canadiense en 2025

Llegaron 240 participantes entre empresarios y cámaras de comercio, en el caso de Monterrey, el evento más fuerte será en el Museo de Historia Mexicana, donde participará el embajador, ministros y demás; “Será como un open house, pero también se tendrá los siguientes días un networking para hacer negocios”, dijo.

Coahuila estará presente en esta misión comercial, donde participarán representantes de empresas canadienses instaladas en la entidad, así como del gobierno del Estado y de cámaras empresariales.

Destacan que México es actualmente el tercer socio comercial de Canadá y Canadá con México es el quinto socio comercial, por ello la importancia y tratar de fortalecer más ahorita la relación.

“La delegación es el primer paso para fortalecer las relaciones, se busca entregar y recibir información para luego darle seguimiento, ahorita es muy pronto para ver el porcentaje del número de empresas que pudieran venir a Coahuila”, dijo.

Agregó que para la entidad ven oportunidades sobre todo en la manufactura y esperan que este mismo año se puedan generar contratos, no tanto de empresas nuevas, sino para suministrar número de partes o exportar productos y con ello fortalecer la cadena de suministro.

Por lo pronto, añadió que en esta misión participarán 54 empresas canadienses instaladas en la zona de Nuevo León y Coahuila, aunque de ellas, estimó que son por lo menos 18 las que se ubican en la entidad y que están confirmadas para este evento.

POSITIVO PARA LA REGIÓN: CANACINTRA

El presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez, indicó que hay muchas empresas de origen canadiense ubicadas en Coahuila Sureste, por lo que esto abre posibilidades con un socio comercial que también es parte del mismo tratado que se tiene con Estados Unidos.

A nivel local, recordó que hay empresas como Martinrea y Magna, entre otras, por lo que ese evento será muy positivo para la región por la cantidad de empresas que se tienen aquí de origen canadiense, además de que la asociación de empresas canadienses que se tiene en la región, habla del interés de los canadienses.

Indicó que además será una labor importante la que harán ellos para fomentar el mayor número de inversiones y aprovechar si habrá algún tipo de apoyos del Gobierno Federal para atraer está inversión.

Por otra parte, destacó que se tendrá un acercamiento también con representantes de la Unión Europea, en este caso, comentó que fueron invitados por ProCoahuila para tener una plática con ellos.

En ese sentido, las cámaras empresariales presentarán los socios con los que cuentan y sus fortalezas, mientras que los representantes de la comunidad europea harán alguna conexión con las mismas empresas ubicadas en Europa y posteriormente analizarán si se facilita alguna misión comercial o encuentros de negocios.

En esa reunión participará la Jefa de la Sección Económica y Comercial de la Unión Europea en México, así como la asesora comercial, además de consejeros y asesores en asuntos económicos, además de representantes de la embajada de Francia, Alemania, la República Checa, Hungría y Polonia.