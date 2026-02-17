Coahuila, cuarto destino nacional de inversión canadiense en 2025

Coahuila el año pasado se consolidó como uno de los principales destinos del capital canadiense en México. Al cierre del tercer trimestre, la entidad captó 80.9 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED) procedente de Canadá, lo que la ubicó en el cuarto lugar nacional en recepción de estos flujos.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, solo la Ciudad de México —con mil 318.1 millones de dólares—, Quintana Roo y el Estado de México superaron a Coahuila en captación de recursos canadienses durante los primeros nueve meses del año.

El desempeño de Coahuila resalta frente a entidades que registraron desinversión en el mismo periodo, como Durango, con -64.4 millones de dólares; Chihuahua, con -15.6 millones; y Oaxaca, con -11.7 millones.

Asimismo, estados como Chiapas, Michoacán, Morelos y Tlaxcala no reportaron movimientos de IED canadiense en el periodo analizado.

La posición de Coahuila cobra relevancia en el contexto del T-MEC, al mantener la confianza de inversionistas en sectores industriales estratégicos, particularmente en manufactura, energía y proveeduría especializada.

En paralelo, este lunes inició en la Ciudad de México la misión comercial “Equipo Canadá”, encabezada por Dominic LeBlanc, ministro responsable del Comercio entre Canadá y Estados Unidos, Asuntos Intergubernamentales, Comercio Interior y Economía Única Canadiense.

La delegación está integrada por más de 370 líderes empresariales y 240 organizaciones de todas las provincias canadienses. “No sólo estaremos aquí en la Ciudad de México, sino también en Monterrey y Guadalajara”, afirmó el funcionario.

Desde el ámbito empresarial, Kim Douglas, vicepresidenta de Desarrollo de Negocios y Marketing de la Canadian Commercial Corporation, explicó que la estrategia no busca relocalizar manufactura en Canadá, sino fortalecer asociaciones productivas en México.

“Estamos sugiriendo a las empresas canadienses que busquen socios de manufactura aquí en México”, señaló. Agregó que regiones del norte, como Chihuahua y Monterrey, son vistas con especial interés por su componente manufacturero.

SECTORES ESTRATÉGICOS EN LA MIRA

La misión comercial contempla encuentros en sectores como farmacéutico, energético, puertos marítimos, logística, minerales críticos, manufactura avanzada, robótica, drones e inteligencia artificial.

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, destacó el potencial de colaboración en industrias de alto valor agregado, como la aeroespacial, vacunas, nuevas tecnologías médicas y transición energética.

En este escenario, la captación de 80.9 millones de dólares posiciona a Coahuila como un eslabón relevante en la estrategia de integración productiva entre México y Canadá.

(Con información de El Economista)