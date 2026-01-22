Coahuila: Confirma Secretaría de Economía reajuste de 250 trabajadores en Martinrea

El secretario de Economía de Coahuila, Luis Olivares Martínez, confirmó un reajuste de 250 trabajadores en la empresa Martinrea en las tres operaciones que tienen en la Región Sureste. Es el único proveedor de General Motors que ha reportado reajustes en su plantilla.

Luego de que se eliminara el segundo turno en la planta de GM en Ramos Arizpe, reconoció que esto tendría repercusiones en parte de la proveeduría que surtía esa línea de producción de autos eléctricos.

“Platicamos con GM y ellos tenían identificados a 12 proveedores, pero solamente uno de esos proveedores nos ha reportado que está teniendo ajustes, es la empresa Martinrea, ellos tienen tres operaciones en la Región Sureste y serán grupos pequeños que en total de las tres plantas que tienen, oscilan en 250 posiciones las que ellos van a estar ajustando”, aseguró.

Olivares Martínez indicó que la Secretaría del Trabajo local ya está en contacto con estos trabajadores para tratar de meterlos a la bolsa de trabajo y posiciones que se estarán reacomodando en otras empresas.

Adicionalmente, en pláticas con directivos de Martinrea de Canadá, indicaron que tras el reajuste, buscarán que en un corto plazo se puedan restablecer en otros programas que están concursando tanto con GM como con otras marcas.

Por otra parte, del resto de los proveedores que surtían también esa línea de producción de GM Ramos Arizpe, el secretario de Economía señaló que no tienen todavía un dato o noticia de que haya algún ajuste de personal.

Asimismo, estos 12 proveedores tienen proveeduría sobre esa línea de producción, pero no saben si tienen otros clientes y con ello, su nivel de producción no les afectaría tanto porque le producen a alguien más además de GM.

En el caso de los trabajadores que fueron reajustados por General Motors Ramos Arizpe, comentó que hay un buen avance de reubicaciones de estos trabajadores, en tanto la armadora también se ofreció a reubicar algunas posiciones en las plantas que tienen en otras ciudades.

Finamente, sobre los rumores que trascendieron en redes sociales de que el turno que se quedó en la planta de GM Ramos trabajaba a la mitad y que pudiera haber otro reajuste, Olivares Martínez dijo que es mentira, pues lo verificó con la empresa y le dijeron que eso era falso.