Coahuila, en el corazón de las exportaciones del país: COMCE

El Noreste de México (Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Durango) genera el 46% de las exportaciones del país; son el corazón y músculo exportador del país, mientras que en la entidad el 65% de las exportaciones son automotrices y fue el cuarto en inversión de la industria con 19 proyectos por 386.4 millones de dólares y 4,978 empleos.

El director general de COMCE Noreste, Andrés Franco Saldívar, indicó que las exportaciones de Coahuila en el periodo enero-septiembre 2025 fueron de 51,264 millones de dólares y fue un crecimiento de 1.2% contra el mismo periodo del año anterior.

TE PUEDE INTERESAR: Banxico ajusta su pronóstico de crecimiento para este año; prevé 1.6%

La industria automotriz es el motor de la economía en la entidad, las exportaciones del Equipo de Transporte generó en ese periodo exportaciones por 33,325 millones de dólares y representó el 65% de las exportaciones de la entidad.

En ese periodo las exportaciones automotrices de Coahuila cayeron 2.3%, sin embrago, ese porcentaje que fue inferior en comparación al -4.2% en que situó dicha industria a nivel nacional; el clúster estatal destacó que amortiguó el choque externo mejor que el promedio nacional.

La caída que presentó ésta industria se generó por presiones arancelarias en Estados Unidos, ajustes regulatorios T-MEC (Reglas de Origen) y precios finales elevados moderando la demanda.

El núcleo de la industria automotriz está integrado por los vehículos para el transporte de personas, los vehículos de carga, partes y accesorios, así como las carrocerías, aunque también hay oportunidades para la diversificación, entre ellos para los semiconductores para que crezca la industria de maquinaria y equipos en computadoras, laptos y celulares.

“El sector automotriz enfrenta no solo un posible ciclo comercial, sino que pudiera estar cambiando esta cadena de valor o paradigma hacia productos de más alto valor”, aseguró.

INVERSIONES

Por otra parte, comentó que Coahuila se ubicó como el cuarto estado en captación de inversión automotriz, solo superado por Nuevo León, San Luis Potosí y Guanajuato; se han captado 386.84 millones de dólares en inversión del sector automotriz, los que se han aplicado en 19 proyectos y una generación de 4,978 empleos, además de que se ha generado 195,900 m² de construcción industrial.

En lo que respecta a la Transición hacia la Electro movilidad, 7 de los 19 proyectos de 2025 están vinculados directamente con la electro movilidad en componentes para baterías de autos eléctricos, sistemas eléctricos de distribución, inyección de aluminio (Diecasting) para aligeramiento.

Entre los proyectos destacados de inversión asiática están el de la empresa china Yongmaotai que representó una inversión de 63 millones de dólares y es del giro aluminium diecasting y carcasas para turbocargadores, así como el de la empresa coreana Doosung Tech que representó una inversión de 27 millones de dólares, la planta que selecciono Monclova se dedica a la producción de partes y componentes para baterías de EV.

Entre las expansiones están ECI- Electrical Components International de Estados Unidos que se ubica en Torreón y significa una inversión de 33.4 millones de dólares y Norcast, empresa mexicana instalada también en ese municipio que significa una inversión de 36 millones de dólares y produce inyección de aluminio a alta presión y maquinados CNC.

Finalmente la diversificación puede ser en maquinaria y equipo dinámico, en la metal mecánica, equipo eléctrico y electrónico, así como en industria del acero; mientras que la visión 2026 incluye la diversificación, la proveeduría local, el cumplimiento TMEC y la inteligencia tecnológica.

OTRAS EXPORTACIONES

Del resto de las exportaciones que realiza Coahuila, comentó que, después del Equipo de Transporte, está la electrónica con 10,220 mdd (representa el 10% de las exportaciones), la Maquinaria con 7,207 mdd (8%), plásticos con 18,325 mdd (6%), Minerales con 1,775 mdd (5%), Otros Sectores con 474 mdd (4%), Diversos con 245 mdd (4%) y Otros Diversos con 29 millones de dólares (2%).