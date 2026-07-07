Coahuila, en el Top Ten de venta de vehículos eléctricos e híbridos

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    Coahuila, en el Top Ten de venta de vehículos eléctricos e híbridos
    El estado logró ubicarse en los primeros seis meses del año en el lugar número 10 a nivel nacional. ESPECIAL.

Durante el primer semestre del año 2026 se vendieron más de dos mil autos en el estado

En Coahuila se vendieron 2,185 vehículos híbridos y eléctricos al primer semestre del año, situación con la cual, la entidad se ubicó en el Top Ten de Ventas a nivel nacional al ocupar el décimo lugar.

De acuerdo a la información de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), en el 1S26 se vendieron en el país 95,037 vehículos híbridos y eléctricos, lo que representó un crecimiento del 44%. Por tipo de tecnología, corresponden a híbridos un 69.24%, híbridos enchufables un 16.27% y eléctricos un 14.49%.

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El Top Ten de Ventas en el 1S26 lo encabeza la CDMX con 21,776 unidades, Estado de México con 12,736 unidades, Nuevo León con 9,947, Jalisco con 8,513, Guanajuato con 3,735, Puebla con 3,396, Veracruz 2,880, Querétaro con 2,818, Yucatán con 2,281 y Coahuila con 2,185 unidades.

Le sigue Sinaloa con 2,019, Chihuahua con 2,013 unidades y el resto con 20,738 unidades.

Por su parte, el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros del INEGI, dio a conocer que específicamente en el mes de junio fueron 17,335 las unidades vendidas en el país y de ellas, fueron híbridos 11,732, vehículos híbridos enchufables con 3,401 unidades y eléctricos con 2,202 unidades.

En el caso de Coahuila se vendieron 349 unidades, de las cuales 252 fueron híbridas, vehículos híbridos enchufables con 65 y eléctricos 32 unidades; aunque en éste casi si quedó fuera del Top Ten al ser superado por Baja California con 383 unidades, Chihuahua 378, CDMX con 3,511, Guanajuato con 708, Jalisco con 1,805, Estado de México con 2,326, Michoacán 386, Nuevo León con 1,763, Puebla con 644, Querétaro con 503,, Sinaloa con 385, Sonora 374, Veracruz con 580 y Yucatán con 355 unidades.

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