Alertan freno al ‘nearshoring’ por revisiones del T-MEC; peligran capitales en México

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Alertan freno al ‘nearshoring’ por revisiones del T-MEC; peligran capitales en México
    Ante el periodo prolongado de negociación política impuesto por EU., especialistas alertaron que el principal costo para México no serán los aranceles, sino la persistente incertidumbre regulatoria. ARCHIVO

BBVA advirtió que la falta de reglas claras a largo plazo detendrá la compra de parques industriales y obligará a empresas a evaluar otros mercados

Las revisiones anuales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la fijación de su vigencia a 10 años pueden afectar la relocalización de empresas en el país debido a la falta de certeza para las inversiones, advirtió Yolanda Aguirre, integrante de la Comisión Técnica de Comercio Exterior del Colegio de Contadores Públicos de México.

“No habrá una renovación de 16 años más del tratado y lo que vamos a estar viendo es un periodo de mayor incertidumbre, justo cuando deberíamos de tener certeza para que el nearshoring se desarrolle en México”, sostuvo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/tras-mensaje-de-trump-economia-aclara-que-planta-de-toyota-en-tijuana-no-cerrara-migrara-parte-de-la-produccion-EM21967298

“Las empresas tienen que estar preparadas para todos los cambios que se vienen con las reglas que nos van a estar revisando, principalmente en la industria automotriz y agroalimentaria, así como en aspectos importantes como trata de personas y cumplimiento laboral. Sí viene un periodo de incertidumbre para empresas mexicanas y estadounidenses, porque todos vamos a estar a expensas de que se hagan ajustes a las reglas que hoy conocemos”, explicó.

Aguirre detalló que cuando las empresas invierten a largo plazo, adquieren parques industriales, importan maquinaria y equipo, y capacitan al personal. “Con una revisión anual, nos vamos a estar enfrentando a que esas nuevas inversiones puedan detenerse e inclusive las que ya están en México pudieran evaluar nuevos mercados en donde se vean más beneficiados con reglas claras a largo plazo”, comentó.

Al respecto, destacó que es probable que las corporaciones evalúen llevar sus capitales a otros países de la región como Argentina, Chile y Colombia.

Por otra parte, en el análisis de BBVA titulado “México ante la revisión del T-MEC”, publicado el pasado 2 de julio, se advierte que la decisión de Estados Unidos de no refrendar el tratado por el periodo largo solo debe entenderse como el inicio de un lapso prolongado de negociación política, y no como la terminación del acuerdo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/busca-fgr-quedarse-con-buque-huachicolero-de-15-mdd-asegurado-en-2020-FN21972968

“El principal costo para empresas e inversionistas no sería la pérdida del acceso preferencial al mercado estadounidense, sino la persistencia de la incertidumbre regulatoria y comercial durante los próximos años”, subrayó la institución financiera.

Asimismo, el documento añadió que mantener abierta la revisión del T-MEC le permite a la administración estadounidense presentar el proceso como una negociación en curso de la que aún pueden obtenerse concesiones adicionales por parte de México y Canadá.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


T-MEC
Inversiones
Nearshoring

Localizaciones


Estados Unidos
México

Organizaciones


BBVA

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
De gran peso

De gran peso
true

México: La cultura del milagro y del esfuerzo
Pese a que el arancel promedio saltó de 16 a 28 por ciento para naciones sin tratado comercial como China, la medida ha golpeado más a las cadenas de suministro que a la inflación nacional.

Golpean aranceles costos de importación de China; pero frena inflación en México
Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, solicitó a la justicia de Estados Unidos cumplir su condena de cadena perpetua en un centro penitenciario con atención médica especializada debido a su estado de salud.

Pide ‘El Mayo’ Zambada a EU pasar sus últimos años en prisión médica por su estado de salud
Aprende cómo verificar si tu CURP certificada 2026 es válida, corregir errores, descargarla gratis en PDF y conocer los principales trámites para los que este documento es indispensable.

CURP certificada 2026... paso a paso para verificar si es válida, corregir errores y descargarla gratis en PDF
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... azotará con lluvias intensas, granizadas y fuertes ráfagas de viento a estos estados
¡Se sabía! Confirma Televisa a Ernesto Laguardia como habitante de ‘La Casa de los Famosos México’

¡Se sabía! Confirma Televisa a Ernesto Laguardia como habitante de ‘La Casa de los Famosos México’
El cuadro albiceleste logro la remontada en el minuto 92 del tiempo regular.

Argentina remonta y vence a Egipto 3-2 y avanza a cuartos de final en el mundial 2026