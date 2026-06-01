Coahuila, entre los que más rápido podrían aumentar contenido regional en T-MEC, afirman

Ante la demanda de Estados Unidos de que el contenido regional en la industria automotriz pase de un 75 a 82%, el economista, Antonio Serrano Camarena, señaló que el primer reto es que no hay proveeduría en México de ese nivel, no obstante, añadió que Coahuila estaría entre los estados que no tendrían problema en adaptarse y llevarle menos tiempo en alcanzar ese porcentaje.

Aunque el desarrollo de proveedores no se da de inmediato, Serrano Camarena estimó que alcanzar ese nivel de integración regional puede llevar desde tres hasta 5 años; sin embargo, en el caso de Coahuila, así como estados como Chihuahua y Nuevo León, que son líderes en la producción de autopartes, no tendrían tanto problema en adaptarse y probablemente en un año un año y medio podrían alcanzarlo.

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“El contenido regional tiene un efecto positivo porque obligaría a los proveedores de aquí de Coahuila a ponerse las pilas y reaccionar muy rápido, que lo pueden hacer. Asimismo Coahuila, Chihuahua y Nuevo León que somo los líderes en la producción de autopartes, no tendremos tanto problemas para adaptarnos y probablemente en un año podamos alcanzar llegar a ese 82%”, dijo.

Agregó que el problema empieza cuando se quiere incorporar a este mismo tipo de políticas a estados como Sonora, por ejemplo, donde se tienen que cuidar más de otros estados y de Estados Unidos, asimismo Ford puede ser de las empresas que no necesariamente tengan un efecto de adaptación rápido por sus políticas y se pueden tardar un poco más.

“Pero en el caso de General Motors, Chrysler y Freightliner, nosotros nos hemos caracterizado por ser un estado donde los proveedores están muy desarrollados y pueden adaptarse rápidamente y lo han demostrado en ocasiones anteriores donde hemos pasado de un 65% al 75%”, dijo.

Resaltó que el problema será para otros estados y para aquellos que quieren tener una armadora, pero con estas condiciones cada vez se alejan más de esa posibilidad.

Por otra parte, sobre la cláusula que quiere integrar Estados Unidos para obligar a las automotrices a utilizar al menos un 50% de las partes de alto valor de un auto con origen estadounidense, consideró que es una cláusula muy agresiva y de mala fe porque afectaría la parte donde el país puede generar valor agregado.

Aunque prácticamente es algo que ya se hace, es incluir en los vehículos las partes de más costo de Estados Unidos.

Dijo que también es cierto que en ciertos modelos no, por ello, aplicar esa cláusula le quitaría el poco valor agregado que sus productos que en su mayoría fabrican proveedores mexicanos. “Con ello, se les quitaría negocio, mercado y en consecuencia empleo a empresas mexicanas que desarrollan innovación”, dijo.

“Lo que parece que se está dando a entender, es que quiere que compremos a Estados Unidos las partes más caras y casi que la tornillería, los empaques, la manivelas, los amortiguadores y todo lo que lleva intensidad de mano de obra se haga en México, mientras que todo lo sofisticado como la electrónica y la ingeniería se haga en Estados Unidos” indicó.

Aunque todavía no se conoce la lista de partes que quiere cambiar Estados Unidos, añadió que el mensaje que dan es “México te damos más mercado de las partes de a peso, y tú danos las partes de cinco pesos, en términos generales la balanza se mantendrá equilibrada o a lo mejor un poco benéfica para México, pero perderíamos capacidad de desarrollo e innovación industrial y tecnológica”, aseguró.