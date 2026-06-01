En México, opinión del sector manufacturero del transporte cayó 5.6 puntos en mayo de 2026

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    En México, opinión del sector manufacturero del transporte cayó 5.6 puntos en mayo de 2026
    El IPM permite conocer, casi inmediatamente después de terminado el mes de referencia, la percepción de las y los empresarios de las expectativas del sector manufacturero. VANGUARDIA

Las expectativas de la actividad económica de ‘equipo de transporte’ fue de 46.8 puntos, por debajo del umbral de 50 puntos, representando percepciones ‘menos favorables’

En mayo de 2026 el Indicador de Pedidos Manufactureros (IPM) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) fue de 49.2 puntos, cayendo a tasa mensual 1.1 y, a tasa anual, 1.4 puntos. Por actividad económica, el IPM de la industria del equipo de transporte cayó 5.6 puntos porcentuales en términos anuales, pasando de 52.4 a 46.8 puntos y atravesando el umbral de los 50 puntos, por lo que se refleja una esperanza “menos favorable”.

El IPM mide la percepción de las y los empresarios sobre variables de las industrias manufactureras del país. Por encima del umbral de los 50 puntos representa optimismo, “mientras que, por debajo de dicho umbral, refleja una expectativa contraria”.

https://vanguardia.com.mx/dinero/mexico-van-tres-caidas-seguidas-en-confianza-empresarial-en-2026-PL21082085

Los sectores que registraron alzas en sus IPM de mayo de 2026 fueron “alimentos, bebidas y tabaco” (+0.1 puntos) y “minerales no metálicos y metálicas básicas” (+4.4 puntos).

$!Solamente el componente de “pedidos” del IPM está por encima del umbral de 50 puntos.
Solamente el componente de “pedidos” del IPM está por encima del umbral de 50 puntos. CAPTURA DE PANTALLA

En cambio, de las 7 actividades económicas industriales que el IPM considera para su medición, 5 cayeron a tasa anual en mayo del año en cuestión, siendo el sector de equipo de transporte el que reportó la caída más baja.

El IPM de “Equipo de computación, accesorios electrónicos y aparatos eléctricos” cayó 1.9 puntos; “Derivados del petróleo y del carbón, industria química, del plástico y del hule” disminuyó 1.8 puntos de su IPM. Sin embargo, los niveles de ambos subsectores fueron de 51.3 y 55.2, respectivamente.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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