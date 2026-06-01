En México, opinión del sector manufacturero del transporte cayó 5.6 puntos en mayo de 2026

En mayo de 2026 el Indicador de Pedidos Manufactureros (IPM) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) fue de 49.2 puntos, cayendo a tasa mensual 1.1 y, a tasa anual, 1.4 puntos. Por actividad económica, el IPM de la industria del equipo de transporte cayó 5.6 puntos porcentuales en términos anuales, pasando de 52.4 a 46.8 puntos y atravesando el umbral de los 50 puntos, por lo que se refleja una esperanza “menos favorable”.

El IPM mide la percepción de las y los empresarios sobre variables de las industrias manufactureras del país. Por encima del umbral de los 50 puntos representa optimismo, “mientras que, por debajo de dicho umbral, refleja una expectativa contraria”.