En México, opinión del sector manufacturero del transporte cayó 5.6 puntos en mayo de 2026
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Las expectativas de la actividad económica de ‘equipo de transporte’ fue de 46.8 puntos, por debajo del umbral de 50 puntos, representando percepciones ‘menos favorables’
En mayo de 2026 el Indicador de Pedidos Manufactureros (IPM) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) fue de 49.2 puntos, cayendo a tasa mensual 1.1 y, a tasa anual, 1.4 puntos. Por actividad económica, el IPM de la industria del equipo de transporte cayó 5.6 puntos porcentuales en términos anuales, pasando de 52.4 a 46.8 puntos y atravesando el umbral de los 50 puntos, por lo que se refleja una esperanza “menos favorable”.
El IPM mide la percepción de las y los empresarios sobre variables de las industrias manufactureras del país. Por encima del umbral de los 50 puntos representa optimismo, “mientras que, por debajo de dicho umbral, refleja una expectativa contraria”.
Los sectores que registraron alzas en sus IPM de mayo de 2026 fueron “alimentos, bebidas y tabaco” (+0.1 puntos) y “minerales no metálicos y metálicas básicas” (+4.4 puntos).
En cambio, de las 7 actividades económicas industriales que el IPM considera para su medición, 5 cayeron a tasa anual en mayo del año en cuestión, siendo el sector de equipo de transporte el que reportó la caída más baja.
El IPM de “Equipo de computación, accesorios electrónicos y aparatos eléctricos” cayó 1.9 puntos; “Derivados del petróleo y del carbón, industria química, del plástico y del hule” disminuyó 1.8 puntos de su IPM. Sin embargo, los niveles de ambos subsectores fueron de 51.3 y 55.2, respectivamente.