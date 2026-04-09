$!Coahuila está comprometido con el tema ambiental en explotación de gas: Economía

Ante la participación de Coahuila en la explotación del gas no convencional, Luis Olivares Martínez, secretario de Economía, señaló que la entidad está lista y solo esperan los resultados del análisis que realiza el Gobierno Federal; la IP local prevé empleos bien pagados y destacan la falta de especialización de mano de obra en petroquímica. Olivares Martínez indicó que trabajarán junto al Gobierno Federal en las mesas de trabajo anunciadas, poniendo atención en la tecnología a utilizarse para la extracción del gas debido al compromiso latente con el medio ambiente.

Denotar esta industria en la Región Centro y Norte será un parteaguas para el estado, reconoció el Secretario. Además, Coahuila está listo para participar porque saben el gran potencial que hay en el estado, se tenía un Clúster de Energía y se habían hecho análisis y estudios. En dos meses se tendrán los resultados de las mesas de trabajo y de ahí se detonará operativamente lo que será el proyecto, sin embargo, reiteró que el estado está preparado porque hay un trabajo previo y aunque habrá que actualizarlo a los lineamientos que dice el Gobierno Federal.

OPORTUNIDADES Y RETOS EN COAHUILA

Por su parte, el economista, Antonio Serrano Camarena comentó que la exploración del gas shale traerá muchas cosas positivas, como el empleo que genera la industria petroquímica que es bien pagado, aunque externó preocupación por la especialización requerida, previendo una posible migración de trabajadores de estados petroleros. Añadió que el gas shale ayudará a recomponer la situación de Monclova y de la Región Carbonífera, ayudará a que la gente que trabaja en la industria del carbón salga porque ahora será el mismo gas shale el que se utilizará para abastecer a las plantas productoras de electricidad.

A ello, se suma que la derrama económica que se generará será altísima porque las primeras empresas que llegan a realizar la exploración, son internacionales y pagan buenos sueldos; aunque un reto para el mercado laboral, serán los sindicatos que llegan con está industria que son más conflictivos.

Finalmente el presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez comentó que le vendría muy bien al país disminuir la dependencia que hoy se tiene con Texas en el tema del gas, además de que hay tecnología que ayudará a que la extracción de este gas no convencional sea asegura y sin dañar al medio ambiente.

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