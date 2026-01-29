Comerciantes implementan programa ‘Mi Banqueta, Mi Centro’ en Saltillo

Los comerciantes del centro histórico de Saltillo implementaron el jueves por la mañana la iniciativa “Mi Banqueta, Mi Centro”, actividad que realizaron principalmente en las calles del primer cuadro de la ciudad.

El presidente de la Asociación de comerciantes del Centro Histórico de Saltillo, Alan Duarte, indicó que este programa se implementó en todo el centro, principalmente en el primer cuadro, en las calles de Victoria, Allende, Aldama, Pérez Treviño y Xicoténcatl.

Dijo que el objetivo mejorar la imagen urbana y fortalecer el sentido de comunidad, donde cada comercio realizó la limpieza de la banqueta ubicada frente a su establecimiento, con lo que se cuenta con calles más limpias, ordenadas y agradables para clientes, visitantes y ciudadanía en general.