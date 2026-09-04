Con participación en el Día del Nogalero, Bankaool reafirma compromiso con el campo

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    Con participación en el Día del Nogalero, Bankaool reafirma compromiso con el campo
    Agentes financieros de Bankaool presentaron soluciones y productos a la medida para los productores asistentes a la edición 29 del Día del Nogalero en Delicias. FOTOS: CORTESÍA

Nacido en Delicias hace cinco décadas, Bankaool impulsa la sustentabilidad e innovación del campo chihuahuense durante la reunión pecanera más importante del país

DELICIAS, CHIH.- Con presencia de miles de productores agrícolas nacionales e internacionales, decenas de expositores y una veintena de talleres y conferencias, arrancó la edición 29 del Día del Nogalero, el evento del sector pecanero más importante del país.

Bajo el lema “Ciencia, innovación y negocios para un futuro sustentable”, personas de distintas latitudes acudieron al Centro de Convenciones de Delicias durante tres días para escuchar las ponencias, hacer networking y actualizarse de las formas de desarrollar esta actividad de una manera más sustentable.

UN CAMPO CON FINANZAS MÁS SOSTENIBLES

Trabajar el campo actualmente requiere de una gran habilidad para estar a la vanguardia técnica en una época en la que el agua es más escasa. Pese a ello, la tecnología se ha desarrollado lo suficiente con herramientas que maximizan el uso del vital líquido, minimizando pérdidas y maximizando ganancias.

$!Con 50 años de historia vinculados al sector agrícola, Bankaool participó en el evento pecanero más destacado del país enfocado en la sustentabilidad del campo.
Con 50 años de historia vinculados al sector agrícola, Bankaool participó en el evento pecanero más destacado del país enfocado en la sustentabilidad del campo.

Para conseguir estos insumos, instituciones como Bankaool han sido pilar para el desarrollo del campo. Al haber nacido en Delicias como una unión de crédito para impulsar a agricultores hace 50 años, hoy Bankaool es un banco sólido que conoce mejor que nadie este mercado gracias a décadas de acompañarlo.

Por eso, agentes financieros del banco estuvieron presentes en la exposición para presentar su cartera de productos financieros, mismos que tienen el plus de adaptar sus condiciones a la medida de lo que requieran las personas. Esta característica le ha permitido a la institución a adaptarse como la mejor opción en distintos campos económicos.

UN CAMPO CON RETOS Y OPORTUNIDADES

El contexto económico global, con conflictos internacionales y guerras arancelarias, también ha afectado al campo chihuahuense y su nuez, especialmente a Delicias y la región por se una zona altamente agrícola.

$!Con participación en el Día del Nogalero, Bankaool reafirma compromiso con el campo

Aranxa Sánchez, economista principal de Bankaool, explicó estos retos en su ponencia “Riesgos y oportunidades para el desarrollo económico en Chihuahua” donde explicó como este contexto puede afectar a los productores mexicanos.

Con agentes financieros que otorgaron productos financieros personalizados y ajustados a las necesidades de las personas, así como la plática liderada por Aranxa Sánchez sobre el panorama económico especializado en el campo, Bankaool reafirma su compromiso con el campo con una trayectoria de 50 años que se refrenda en este cierre del Día del Nogalero.

Sobre Bankaool:

Bankaool es un banco mexicano que desarrolla tecnología propietaria para impulsar el empoderamiento de sus usuarios. Bankaool mantiene su identidad como una institución hecha en México, orgullosa de sus orígenes en Chihuahua y en proceso de expansión nacional. Como parte de este crecimiento, el banco se perfila como una entidad “bien mexa” que refleja su compromiso con las necesidades de las y los mexicanos de cada ciudad y estado al que llega. Desde 2023, con la adquisición del banco por OMNi y liderado bajo la visión de Moisés Chaves, Bankaool ha logrado alianzas nacionales e internacionales, como Tapi, Cicada, Maccorp, El Águila y Fuerza Regia. Con el respaldo de las autoridades regulatorias y una sólida cartera de productos y servicios financieros, Bankaool planea llegar más estados del país.

Contacto

dhidalgo@bankaool.com

prensa@bankaool.com

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