Rescatan con IA histórica imagen de Saltillo durante la invasión de EU en 1847

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    Rescatan con IA histórica imagen de Saltillo durante la invasión de EU en 1847
    El daguerrotipo compartido por Enrique Ortiz muestra al general estadounidense John E. Wool y su estado mayor durante la ocupación de Saltillo en 1847. X

El divulgador histórico Enrique Ortiz compartió y restauró con inteligencia artificial un antiguo daguerrotipo captado en Saltillo, considerado uno de los primeros registros fotográficos de guerra en la historia

Una antigua imagen captada en Saltillo durante la Guerra México-Estados Unidos de 1847 volvió a cobrar relevancia en redes sociales luego de ser difundida y restaurada digitalmente por el divulgador histórico Enrique Ortiz, conocido en plataformas digitales como Tlatoani_Cuauhtemoc.

A través de una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, Ortiz compartió un daguerrotipo tomado en la entonces Calle Real —actual avenida Hidalgo— donde aparece el general estadounidense John E. Wool acompañado de miembros de su estado mayor montados a caballo durante la ocupación militar de la ciudad.

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En el mensaje, el cronista explicó que la imagen es considerada uno de los primeros daguerrotipos de guerra registrados en la historia, debido a que documenta un episodio relacionado directamente con un conflicto bélico internacional.

“#SabíasQue en 1847, durante la Guerra México-Estados Unidos, se capturó uno de los primeros daguerrotipos de guerra de la historia?”, escribió Ortiz al compartir las fotografías originales y una versión intervenida mediante inteligencia artificial.

De acuerdo con la explicación difundida por el historiador, la imagen fue realizada mediante la técnica del daguerrotipo, procedimiento fotográfico utilizado en el siglo XIX que consistía en impresionar imágenes sobre placas de cobre plateadas.

El divulgador señaló que, pese al deterioro visible por el paso del tiempo, arañazos y daños derivados de largas exposiciones, el material conserva un importante valor documental al mostrar a soldados estadounidenses recorriendo una calle mexicana rodeada de construcciones coloniales.

Ortiz detalló que recurrió al uso de herramientas de inteligencia artificial para mejorar la calidad visual del daguerrotipo y permitir una apreciación más clara del entorno urbano y los personajes retratados.

Sin embargo, reconoció que la reconstrucción de los rostros de los militares resultó particularmente complicada debido al nivel de desgaste de la imagen original.

La publicación rápidamente despertó interés entre usuarios de redes sociales, especialmente entre personas interesadas en la historia de Saltillo y de la intervención estadounidense en territorio mexicano durante el siglo XIX.

$!La imagen histórica fue restaurada parcialmente con inteligencia artificial para mejorar detalles visuales afectados por el deterioro del material original.
La imagen histórica fue restaurada parcialmente con inteligencia artificial para mejorar detalles visuales afectados por el deterioro del material original. X

Enrique Ortiz, identificado en redes como @Cuauhtemoc_1521, se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales divulgadores históricos digitales de México.

Su trabajo se enfoca principalmente en rescatar episodios relacionados con el mundo prehispánico, la Conquista y la evolución histórica y urbana de distintas ciudades del país, particularmente la Ciudad de México.

El historiador ha logrado reunir una amplia comunidad de seguidores gracias a una narrativa que combina fuentes históricas, referencias documentales y herramientas visuales para acercar el pasado a nuevas generaciones.

Además de su actividad en redes sociales, Ortiz también es autor de libros y promotor de recorridos culturales, proyectos mediante los cuales busca conectar a la ciudadanía con la memoria histórica y el patrimonio urbano.

La difusión de este daguerrotipo no sólo reavivó el interés por uno de los episodios más complejos de la historia nacional, sino que también colocó nuevamente a Saltillo como escenario de uno de los primeros registros fotográficos vinculados a un conflicto armado.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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