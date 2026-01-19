Con Trump, la riqueza de los ‘milmillonarios’ creció 16 por ciento en Estados Unidos: Oxfam

La riqueza de los “milmillonarios” estadounidenses (personas cuyo patrimonio neto supera los mil millones de unidades de una divisa) aumentó al triple bajo el gobierno de Donald Trump en 2025, informó el estudio “Contra el imperio de los más ricos” la organización internacional contra la pobreza, Oxfam.

Coincidiendo con el inicio de las actividades del Foro Económico Mundial de 2026, la Oxfam detalló que las fortunas de los milmillonarios globales aumentaron un 16 por ciento en 2025 (siendo los pertenecientes a EU lo más beneficiados) hasta alcanzar los 18.3 billones de dólares, representando un aumento del 81 por ciento desde 2020.

“En octubre de 2025, el hombre más rico del mundo, Elon Musk, se convirtió en la primera persona en acumular una riqueza superior a medio billón de dólares. Mientras tanto, una de cada cuatro personas en todo el mundo pasa hambre”, detalló Oxfam en su estudio.

Oxfam vincula este último aumento de la riqueza a las políticas del presidente estadounidense Donald Trump, cuya segunda administración ha:

- Recortado impuestos a las personas más ricas del mundo.

- Protegido a las corporaciones multinacionales de la presión internacional.

- Suavizado la vigilancia sobre los monopolios.

Oxfam calculó que los 12 milmillonarios más ricos del mundo “acumulan, en conjunto, más riqueza que la mitad más pobre de la población mundial, es decir, más que 4 mil millones de personas”.

LOS MILMILLONARIOS TIENEN 4 MIL VECES MÁS PROBABILIDADES DE UN CARGO POLÍTICO

Oxfam también resaltó que “el retroceso democrático” está asociado a que los milmillonarios “utilicen su fortuna para influir sobre actores políticos, presionar a un Gobierno, comprar un medio de comunicación o una red social, o para procurarse los equipos jurídicos más caros frente a cualquier oposición para garantizarse impunidad total ante la justicia”.

El poder que tienen los milmillonarios ha generado que tengan 4 mil veces más probabilidades de obtener un cargo político que la gente corriente, mostrando que a mayor poder económico mayor poder político, reveló Oxfam.

“Este informe trata sobre esta elección. Sobre cómo Gobiernos de todo el mundo están tomando la decisión incorrecta, al anteponer los intereses del gran capital frente a la defensa de las libertades. Poniéndose del lado de los más ricos”.

PROPUESTAS ANTE ESTA “RIQUEZA EXTREMA”

La organización internacional instó a los gobiernos de todo el mundo a elaborar políticas públicas para reducir la desigualdad, imponiendo impuestos más altos a la “riqueza extrema”, así como límites entre dinero y política en los financiamientos de campañas políticas.

“Organizada, la propia ciudadanía puede convertirse en un poderoso contrapeso frente al poder de la riqueza extrema. Juntas y juntos podemos exigir un mundo más justo y menos desigual”, declaró Oxfam.

