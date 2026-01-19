Arranca el Foro Económico Mundial; encuestados esperan más confrontaciones entre países

La reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) arranca este 19 de enero en Davos, Suiza, con la participación de dirigentes nacionales, directores ejecutivos de empresas financieras, así como representantes de las nuevas apuestas en inversión en inteligencia artificial (IA), conversarán los posibles escenarios económicos y sus riesgos de 2026.

La “confrontación geoeconómica” y las inquietudes por la IA serán temas cruciales que enmarcan el ambiente del WEF 2026, reconociendo que los conflictos entre naciones “supone el principal riesgo para este año”, según el Informe de Riesgos Globales 2026 elaborado por el Foro Económico Mundial.

“Se está forjando un nuevo orden competitivo en el que las grandes potencias tratan de proteger sus intereses. Este entorno cambiante, donde la cooperación resulta muy distinta a la que había antes, refleja una realidad pragmática: los enfoques colaborativos y el espíritu de diálogo siguen siendo fundamentales”, señaló Børge Brende, presidente y CEO del Foro Económico Mundial.

A pesar de las amenazas sobre la toma de Groenlandia —y los ataques militares en Venezuela—, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegará el siguiente miércoles 21 de enero, acompañado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el secretario de Estado, Marco Rubio y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, entre otros funcionarios.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Mtra. Alicia Bárcena Ibarra, será la representante de México en el WEF 2026, con el objetivo de comunicar el “desarrollo con justicia del modelo mexicano”, informó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Se espera la participación del presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro canadiense Mark Carney, el canciller Friedrich Merz de Alemania, el viceprimer ministro chino He Lifeng. A su vez, estará el jefe de Nvidia, Jensen Huang, el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, y el jefe de BlackRock, Larry Fink.

LOS RIESGOS ESPERADOS PARA 2026 SEGÚN EL WEF 2026

Con la frase “espíritu de diálogo” el Foro Económico Mundial comienza sus actividades, sin embargo, la encuesta de percepción que realizó el Informe sobre Riesgos Globales de 2026 detectó 5 posibles riesgos según su porcentaje de respuesta:

- Contronación geoeconómica (18 por ciento)

- Conflicto armado entre estados (14 por ciento)

- Eventos climáticos extremos (8 por ciento)

- Polarización social (7 por ciento)

- Desinformación e información errónea (7 por ciento)

A corto plazo (dos años), los encuestados estiman que la confrontación económica global será el riesgo número uno. A largo plazo (10 años), los eventos climáticos extremos serán el riesgo número uno en las agendas de los estados, empresas y sociedad en general, según este Informe.

Por otro lado, los grandes cambios tecnológicos en la IA también fueron reconocidos como posibles riesgos que afectarían al mercado laboral y la estabilidad social, debido a la sustitución de puestos de trabajo por la IA, así como “la integridad de la información y los riesgos militares que plantean los sistemas de armas cada vez más automatizados”.

“Un tema que probablemente pasará a un segundo plano es el cambio climático”, observó Peter Thal Larsen, editor global de Reuters, al identificar que los paneles sobre el cambio climático han bajado desde 2022 y los de IA han aumentado hasta alcanzar la cifra de 61 paneles en 2026.

La 56 Reunión Anual del Foro Económico Mundial 2026 finalizará el 23 de enero de 2026, con la participación de casi tres mil asistentes de cerca de 130 países, “cabe esperar más debates sobre tecnología, acuerdos y realpolitik, y menos sobre el cambio climático”, puntualiza Thal Larsen.