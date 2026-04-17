Concierto de Chayanne en Saltillo generará 2 mdp en hoteles: OCV´s

El concierto que el próximo 25 de abril tendrá Chayanne en Saltillo, pudiera generar en el sector hotelero de la ciudad una derrama económica de hasta dos millones de pesos y una ocupación de hasta 500 ó 700 cuartos noche, consideró el director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo (OCV), Raúl Rodarte Leos.

Agregó que está ocupación hotelera de al menos una noche, sería generada por la producción y proveeduría que está alrededor de este evento.

TE PUEDE INTERESAR: Ford retira 1.4 millones de camionetas F-150 para corregir problema de marcha en EU

Para este concierto, comentó que se espera un aforo de más de 16 mil personas, asimismo de ese total, por experiencias anteriores, hasta un 20 a 25% pueden ser visitantes foráneos, tanto de Coahuila como del noreste el país, aunque principalmente se espera sean de Monterrey.

Rodarte Leos indicó que este tipo de eventos con artistas Tiple A genera este tipo de expectativas en el sector, asimismo al concierto al que también se le está apostando a que genere un impacto en la derrama hotelera local, es el que tendrá Carin León el próximo dos de mayo en el Estadio Olímpico de Saltillo.

Adicionalmente, comentó que hora con la renovación que se hizo al Estadio Francisco I. Madero facilitará y ayudará a traer más este tipo conciertos, toda vez que con el nuevo pasto que instalaron en el campo permite que se haga uso para este tipo de eventos.

Por otra parte, para el Tianguis Turístico que se realizará a finales de mes en Acapulco, comentó que como OCV Saltillo esperan tener entre 50 a 60 citas durante el evento, principalmente con organizadores de eventos, asociaciones y cámaras que buscan destinos para realizar sus eventos, además de tener alianzas con medio de comunicación que están dentro del segmento de turismo de eventos y reuniones.

También dijo que verán en el tianguis cuáles son las nuevas ofertas o tendencias en publicidad y activación, entre otras cosas.

Finalmente comentó que el miércoles y jueves participaron en San Miguel Allende, Guanajuato en el Congreso Forever Wedding Summit, donde participaron también la OCV de Parras y de Piedras Negras, evento en el que participaron alrededor de 350 a 400 planeadores u organizadores de bodas; de los asistentes un 30 a 35% fueron foráneos, principalmente de Centro y Sudamérica, así como del sur de Estados Unidos, mientras que el resto fueron organizadores nacionales.