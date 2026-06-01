Piñata con dueño

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James
por James
CARTONES / 1 junio 2026
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Durante su discurso con motivo de su segundo año de gobierno, Claudia Sheinbaum defendió desde el Monumento de la Revolución la soberanía nacional frente a lo que calificó de injerencias extranjeras.

“¿Es realmente un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada? ¿O quizá estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones de 2026? ¿O acaso pretenden influir en la elección de 2027 en nuestro país? No son preguntas retóricas. ¡México no es piñata de nadie!”, pronunció la mandataria.

https://vanguardia.com.mx/opinion/mexico-no-es-pinata-de-nadie-NL21089004
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