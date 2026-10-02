Confía Tereso Medina en que se diluya queja contra Yokohama

Ante la queja laboral que se presentó contra la empresa Yokohama, ubicada en Saltillo, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Tereso Medina Ramírez, confió en que existen fundamentos para diluir esa queja.

El Gobierno de Estados Unidos solicitó a México una investigación bajo el mecanismo laboral de respuesta rápida del T-MEC en contra de la empresa Yokohama, debido a la denegación de derechos a la libertad de asociación y a la negociación colectiva, solicitud de revisión que surgió luego de una solicitud realizada por la Liga Sindical Obrera Mexicana.

Sobre ello, Medina Ramírez dijo que respeta la posición de la competencia y estará en las autoridades federales la respuesta de lo que se refiere al mecanismo laboral de respuesta rápida y que nació a raíz de una queja.

Sin embargo, añadió que en el tema de libertad sindical y en este caso de Yokohama se dio el derecho al voto, en el que los trabajadores decidieron con el voto libre, personal, secreto y directo, y tocará al Gobierno de México dar respuesta a la queja, pero cree que se va a diluir.

“A mi juicio hay fundamentos para diluir esa queja porque al final del camino nosotros también estamos interesados en democratizar a las organizaciones, estamos interesados en que se respete la libertad sindical y estamos interesados a que a los trabajadores se les dé el derecho de preferencia cualquiera que sea su afiliación”, aseguró.

Medina Ramírez indicó que aquí el tema que les preocupa es que cuando ellos pierden dicen que no hay democracia, si ellos ganan sí la hay, pero cuando pierden lloran, por ello añadió: “El que se sube se pasea y el que se lleva se aguanta”.

EN 5 AÑOS FABRICACIÓN DE HIBRIDOS

Luego del reajuste de 200 trabajadores en General Motors Ramos Arizpe, Medina Ramírez comentó que esto se dio de acuerdo con la transición de GM y que es un tema estrátegico en la fabricación de motores y ensamblaje, pero estuvieron al pendiente que las terminaciones se dieran como lo marca la ley.

“El reto mayor es adecuar la planta productiva, los parques industriales en donde están las armadoras y las autopartes, adecuarlos a la nueva transición porque no tengo duda que en 5 años mínimo vamos a estar de alguna manera insertos en la fabricación de autos eléctricos”, aseguró.

REUNION DE LIDERES SINDICALES

En las instalaciones de la CTM, este viernes sostuvo una reunión en la que participaron miembros del Comité Nacional de la CTM, así como de sindicatos de otros países, toda vez que están llevando a cabo un programa de reconstrucción de alianzas internacionales; participaron los líderes sindicales de la Alternativa Democrática Sindical de las Américas, Forza Sindical de Brasil y el presidente de la Confederación General de Trabajadores de Colombia, entre otros.

El objetivo es celebrar alianzas internacionales porque hoy la inteligencia artificial, la transición de hacer sindicalismo en la medida que se está en una transición de los motores diésel y gasolina a los eléctricos y además de que se está en una feroz automatización, en esa medida la CTM está rediseñando la ruta para construir juntos la agenda internacional.