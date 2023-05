Corredor Saltillo-Monterrey se convertirá en el epicentro de los vehículos eléctricos

El funcionario estatal adelantó que Daimler se trajo a Saltillo el Sistema de Cabinas y Pinturas que tenía en el Estado de México, asimismo añadió: “ seguimos pugnando porque Daimler siga viendo a Coahuila como su única casa. En futuras fechas muy próximas, Daimler anunciará lo que ya es un hecho, se trajo y lo digo como se trajo, no que se va a traer, todo el Sistema de Cabinas y de Pintura del Estado de México que por muchos años se daba allá, aquí a Derramadero, a Saltillo y el gobierno de Riquelme trabaja con Daimler para algunas otras cosas a futuro ”.

El secretario general de la CTM, Tereso Medina Ramírez indicó que hoy de cada 10 vehículos que transitan por las carreteras del país, cuatro se producen en esta región, mientras que los proveedores están perfeccionado sus plataformas para tenerlas listas y convertirse en proveedores algunos de la industria eléctrica.

Medina Ramírez consideró que el Clúster Automotriz Regional de Coahuila-Santa Catarina será el más grande e importante del país, aquí dijo los trabajadores tienen más de 40 años con vocación automotriz y se destacan por su habilidad, destreza y calidad en el producto, que los ha llevado al reconocimiento mundial y ser merecedores de los primeros lugares mundiales en calidad.

El presidente de Parques Industriales Amistad, Marco Ramón, reconoció que cambiará la dinámica de la región, se empezará a ver una nueva horneada de proveeduría Tier1 que no tiene presencia en la región y que se instalarán en lugares estratégicos para ser proveedores no nada más de Tesla o GM, sino del mismo KIA.

Aunque reconoció que con este crecimiento el reto será la energía e infraestructura, se tiene un gran rezago sobre todo con la CFE, hay casos donde las empresas ponen en pausas sus operaciones hasta no resolver este tema, la paraestatal no tiene capacidad para construir nuevas subestaciones, mientras dependen a que sea el desarrollador quien invierta en ella y luego se las done.