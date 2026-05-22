Crece actividad económica de México 0.5% en marzo; caen por tercera vez manufactureras en lo que va de 2026

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    Crece actividad económica de México 0.5% en marzo; caen por tercera vez manufactureras en lo que va de 2026
    Según el Inegi, el IGAE permite conocer y dar seguimiento a la evolución del sector real de la economía en el corto plazo. Este proporciona valiosa información para la toma de decisiones. VANGUARDIA

El sector agropecuario y el de comercio y servicios crecieron a tasa anual, según el IGAE del Inegi

La actividad económica de México creció 0.5% en términos anuales y, a tasa mensual, creció 0.4% en marzo de 2026; sin embargo, la dinámica en las industrias manufactureras cayó 1.6% con respecto a marzo de 2025, siendo la tercera caída anual registrada en lo que va de 2026 con base al Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) que mensualmente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publica.

En México, las actividades del sector primario de la economía (agropecuarias, pesca) crecieron 0.4% a tasa mensual y, en términos anuales, 0.5% en marzo de 2026; el sector secundario (minería, energía, manufactureras) cayó 0.6 y 1.5%, mensual y anualmente respectivamente; el sector terciario (comercio y servicios) incrementó sus actividades 0.8% mensualmente y 1.6% a tasa anual.

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Las industrias manufactureras de México cayeron 0.2% en marzo con respecto a febrero de 2026, siendo su segunda caída en este año pero con una recuperación en febrero de 0.7% a tasa mensual. En términos anuales las caídas anuales de las industrias manufactureras han sido consecutivas, ya que en enero cayeron 1.7% y en febrero, 2.3%, según la información más reciente del IGAE.

Dentro de las actividades del sector secundario, la construcción cayó 5.3%; la minería y la generación y gestión de energía eléctrica, gas natural y agua subieron 5.8% y 0.3%, respectivamente. A diferencia de estas actividades económicas, solo las industrias manufactureras han caído consecutivamente en los tres meses reportados del IGAE.

De los 14 sectores de las actividades terciarios las caídas más bajas en marzo de 2026 fueron en “Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas” (-4.6%) y en el comercio minorista (-1.2%); los aumentos más altos fueron en “Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales” (+5.3%) y “Servicios de salud y de asistencia social” (+4.2%) en el tercer mes de 2026.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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