Prevén caída de hasta 20% en remesas por decreto de Trump; afectaría el PIB

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico-Financiero del banco, advirtió que lo anterior implicaría un riesgo para el consumo y el crecimiento económico de México.

La orden ejecutiva de Donald Trump para restringir el acceso de los migrantes no documentados al sistema financiero de Estados Unidos, incluyendo el uso de servicios para el envío de remesas, podría propiciar que estas bajen entre 10 y 20 por ciento a partir de septiembre próximo, de acuerdo con estimaciones de Banco Base.

Es importante recordar que las remesas representan alrededor del 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto ( PIB ) del país y el 5 por ciento del consumo, por lo que una caída de las remesas del 20 por ciento implicaría un impacto en su “peso” sobre el PIB de 0.7 puntos porcentuales. Solo en 2025, México captó remesas familiares por 61 mil 777 millones de dólares.

Suponiendo que las medidas entren en vigor a partir de septiembre de este año, implicaría un freno sobre la economía de 0,23 puntos porcentuales. Si se estima que la economía crece 1.0 por ciento, la tasa de crecimiento prevista bajaría a 0.77 por ciento, explicó Siller.

Marco Lara, Juan José Li y Carlos Serrano, especialistas de BBVA Research, señalan que también se busca limitar la aceptación de la matrícula consular mexicana para la apertura y el uso de servicios y productos financieros físicos y digitales. En consecuencia, comentan, los migrantes indocumentados tendrían que recurrir a la obtención de un pasaporte para poder usarlos.

A diferencia de Base, BBVA no anticipa afectaciones relevantes en el flujo de remesas a México.