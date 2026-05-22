Prevén caída de hasta 20% en remesas por decreto de Trump; afectaría el PIB

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Prevén caída de hasta 20% en remesas por decreto de Trump; afectaría el PIB
    En contraste, analistas de BBVA Research anticipan que, aunque la medida bloqueará el uso de la matrícula consular forzando el uso del pasaporte, el flujo de dinero no sufrirá afectaciones severas. ARCHIVO
Reforma
por Reforma

COMPARTIR

TEMAS


PIB
remesas

Personajes


Donald Trump

Organizaciones


Banco Base
BBVA

Decreto de Trump contra indocumentados tumbaría hasta 20% las remesas a México desde septiembre; Banco Base alerta por golpe al PIB y BBVA matiza impacto

La orden ejecutiva de Donald Trump para restringir el acceso de los migrantes no documentados al sistema financiero de Estados Unidos, incluyendo el uso de servicios para el envío de remesas, podría propiciar que estas bajen entre 10 y 20 por ciento a partir de septiembre próximo, de acuerdo con estimaciones de Banco Base.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico-Financiero del banco, advirtió que lo anterior implicaría un riesgo para el consumo y el crecimiento económico de México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/no-ve-claudia-sheinbaum-gran-riesgo-para-remesas-por-revision-migratoria-en-bancos-de-eu-BP20853534

Es importante recordar que las remesas representan alrededor del 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto ( PIB ) del país y el 5 por ciento del consumo, por lo que una caída de las remesas del 20 por ciento implicaría un impacto en su “peso” sobre el PIB de 0.7 puntos porcentuales. Solo en 2025, México captó remesas familiares por 61 mil 777 millones de dólares.

Suponiendo que las medidas entren en vigor a partir de septiembre de este año, implicaría un freno sobre la economía de 0,23 puntos porcentuales. Si se estima que la economía crece 1.0 por ciento, la tasa de crecimiento prevista bajaría a 0.77 por ciento, explicó Siller.

Marco Lara, Juan José Li y Carlos Serrano, especialistas de BBVA Research, señalan que también se busca limitar la aceptación de la matrícula consular mexicana para la apertura y el uso de servicios y productos financieros físicos y digitales. En consecuencia, comentan, los migrantes indocumentados tendrían que recurrir a la obtención de un pasaporte para poder usarlos.

A diferencia de Base, BBVA no anticipa afectaciones relevantes en el flujo de remesas a México.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


PIB
remesas

Personajes


Donald Trump

Organizaciones


Banco Base
BBVA

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Narcocandidatos

Narcocandidatos
NosotrAs: Las adolescencias estudiando

NosotrAs: Las adolescencias estudiando
La Semarnat informó que concluyó conforme a derecho el procedimiento ambiental del proyecto ‘Perfect Day’ de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, y argumentó que la decisión de no aprobarlo.

Semarnat explica cancelación del proyecto ‘Perfect Day’ en Mahahual, tras protesta
Claudia Sheinbaum afirmó que la Fiscalía General de la República ya aclaró que no existen imputaciones directas contra los Farías Laguna

Sheinbaum respalda a la FGR tras rechazar vinculación de los Farías Laguna con asesinatos de marinos
La tienda departamental Liverpool confirmó las fechas en las que realizará su venta Nocturna, de las más esperadas del año, del 5 al 7 de junio.

Venta Nocturna Liverpool junio 2026: las mejores ofertas para salvar el regalo del Día del Padre
El ciclo escolar 2025-2026 está por concluir y miles de familias ya esperan el inicio de las vacaciones de verano.

Vacaciones de verano 2026: esta es la fecha oficial del último día de clases en México, según la SEP
Apuesta. El videoclip de ‘Goals’ combina coreografías, futbol y efectos visuales inspirados en la energía del torneo internacional.

Lisa, Anitta y Rema unen géneros musicales en himno rumbo al Mundial 2026
Pumas resistió la presión inicial de La Máquina y dejó la definición del título para Ciudad Universitaria.

Cruz Azul y Pumas decepcionan en la Ida de la Final del Clausura 2026