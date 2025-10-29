Crece economía de 19 estados del país; entre ellos la de Coahuila

CDMX.- La actividad económica en 19 entidades del país logró un crecimiento respecto el periodo inmediato anterior, entre la que se encontró el estado de Coahuila en el lugar número cinco.

Lo anterior de acuerdo a Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), quien informó que durante abril-junio de 2025, las entidades federativas que registraron los incrementos más pronunciados en su actividad económica fueron: Hidalgo con un alza trimestral de 3.1%; Michoacán, 3.0%; Guanajuato, 2.9%; Nuevo León, 2.6%; y Coahuila, 2.4%.

No obstante, contrario a ello las economías estatales que reportaron los mayores retrocesos fueron: Nayarit con una caída en el segundo trimestre de 3.8%; Sinaloa, -2.8%; Oaxaca, -2.3%; así como Zacatecas y Tlaxcala, -1.4% respectivamente.

Por grandes divisiones, en el sector agropecuario 19 entidades reportaron un crecimiento en el segundo trimestre del año a tasa anual con base en cifras originales.

Las que observaron los mayores aumentos fueron: Hidalgo con un alza de 53.5%; Guanajuato, 33.9%; Sinaloa, 32.5%; Querétaro, 29.6%; y Morelos, 17.6%.

Cabe destacar que en el sector industrial, 14 entidades lograron un resultado positivo, entre las que destacan: Baja California Sur con un aumento anual de 14.6%; Hidalgo, 7.9%; Nuevo León, 6.1%; Tamaulipas, 5.8%; Michoacán y Nayarit 5.0% en cada caso.

Las de mayor dinamismo del sector servicios fueron: Guerrero con un aumento de 3.9%; Hidalgo, 2.6%; Estados de México, 2.3%; Puebla, 2.2%; así como Tlaxcala y la Ciudad de México, 1.8% respectivamente.