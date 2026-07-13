Crecen ventas de comercio en Torreón en primer semestre del año

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    Crecen ventas de comercio en Torreón en primer semestre del año
    Fidel Villanueva reconoció que también se dio alguno que otro cierre de negocio, pero debido al esquema de administración o falta de experiencia. REBECA RAMÍREZ/VANGUARDIA

Resaltó que la seguridad abona en los resultados, pues cuando el cliente disfruta la compra y la experiencia, ayuda en el crecimiento de los negocios

Con números positivos cerró el primer semestre del año el sector comercio de Torreón, donde en las mismas tiendas, el crecimiento de las ventas fue de un 5%y en tiendas totales se elevó un 7%.

El presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, Fidel Villanueva Tarín, explicó que el segmento de mismas tiendas son aquellos establecimientos maduros o que ya existían, los que dependiendo del giro y su estrategia, cerraron el primer semestre con un incremento promedio del 5% en sus ventas.

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Esto consideró, se debe a que hay muchos eventos en este municipio, a lo que se suman las obras que el Gobierno del Estado y el Municipio de Torreón, a ello, dijo se suma el indicador de la seguridad, pues este último llega a representar la vida de un negocio.

“Sí nosotros tenemos seguridad podemos operar el negocio, así como implementar estrategias de mercadotecnia, financieras y de recursos humanos y concentrarnos exclusivamente en ello” y añadió que cuando no hay seguridad, entonces es cuando se distraen.

En el caso de las tiendas totales (sumatoria de las tiendas existentes con las nuevas), presentaron un crecimiento en ventas de siete por ciento durante el primer semestre del año.

CONTEMPLAN CUBRIR EXPECTATIVAS DEL MUNDIAL

Agregó que un mundial es un evento extraordinario que siempre impactará en el negocio, sobre todo en el caso de giros como restaurantes, bares y hoteles y en este sentido a una semana de que concluya el mundial, se tiene la expectativa de cerrar en 600 millones de pesos.

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