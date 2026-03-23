Creció 1.5 % la producción minera de México en enero de 2026 a tasa mensual (gráfica)

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Dinero
/ 23 marzo 2026
    Creció 1.5 % la producción minera de México en enero de 2026 a tasa mensual (gráfica)
    La EIMM obtiene dicha información con base a las unidades mineras que disponen de la autorización de la Secretaría de Economía (SE) para la explotación de metales y minerales concesionados. VANGUARDIA

Sin embargo, la explotación anual de minerales cayó 5.3%; Coahuila registró un alza en la extracción de fluorita a comienzos del presente año

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó un crecimiento mensual de 1.5% en la producción minerometalúrgica en enero de 2026 con respecto a diciembre de 2025; a su vez, la producción representó una variación porcentual de -5.3% a tasa anual, según la estadística de la Industria Minerometalúrgica (EIMM).

La EIMM de comienzos de 2026 reportó variaciones anuales negativas de la producción del azufre (-33.9%), zinc (-23.2%), plomo (-15.1%), zinc (22.2%), oro (-8.7%), plata (-3.6%); por el contrario, los crecimientos registrados fueron en carbón no coquizable (0.6%), yeso (0.7%) y pellets de fierro (11.8%).

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Según el Inegi, el EIMM permite proporcionar información “sobre la actividad minerometalúrgica” del país, registrando los cambios en el volumen y valor de la producción en actividades de extracción, fundición y afinación de minerales metálicos y no metálicos.

EN ENERO, CAE ORO Y PLATA; COAHUILA REGISTRA ALZA EN PRODUCCIÓN DE FLUORITA

La variación anual de la producción de fluorita en Coahuila obtuvo un crecimiento de 1.2%, pasando de 2 mil 22 a 2 mil 46 toneladas en enero de 2026, contrastando con su caída a tasa anual de 23.1% registrada en diciembre de 2025.

La producción de oro en México se vio principalmente afectada en Guerrero y Durango, con caídas 38 y 4.9%, respectivamente.

Las toneladas de plata se vieron afectadas también en San Luis Potosí (-3.8%), Chihuahua (-4.1%) y Durango (-5%).

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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