Comenzó sin cambios 2026 en el personal ocupado de las industrias manufactureras de México

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Dinero
/ 23 marzo 2026
    Comenzó sin cambios 2026 en el personal ocupado de las industrias manufactureras de México
    El Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) tiene como objetivo disponer de estadísticas de corto plazo de la economía nacional. ESPECIAL

Sin embargo, hubo una reducción anual de 3% de los contratados manufactureros, según los registros de los establecimientos IMMEX; Coahuila registró un alza en contrataciones

Arrancó enero de 2026 sin cambios en el personal ocupado de establecimientos manufactureros, registrando una tasa de cambio de 0% pero, en términos anuales cayó 3% las y los contratados, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con base el Programa de la Industria manufacturera, Maquiladora y de Servicios de exportación (IMMEX).

En términos absolutos y a nivel nacional, el personal ocupado pasó de 2 millones 796 mil 849 en diciembre de 2025 a 2 millones 799 mil 493 trabajadores en enero de 2026.

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Además, en términos mensuales, hubo un crecimiento de 0.1% del personal ocupado de establecimientos manufactureros con respecto a diciembre de 2025 de las empresas IMMEX.

También, durante el primer mes de 2026, creció el número de establecimientos activos IMMEX en México, terminando en 5 mil 220 empresas —aumentando nueve con respecto a diciembre del pasado año.

A NIVEL MUNICIPAL EN COAHUILA DE DICIEMBRE A ENERO

En Coahuila aumentó en uno la cantidad de establecimientos IMMEX terminando en 412 en enero de 2026; en el mismo periodo registró un alza de 0.7% en el personal ocupado al pasar de 249 mil 189 en diciembre a 251 mil 162 en enero de 2026.

El IMMEX de Coahuila tuvo un registro del personal ocupado de cuatro municipios y “otros municipios”. A continuación las variaciones porcentuales de diciembre de 2025 a enero 2026:

- Acuña: +0.77% (de 33 mil 310 a 33 mil 568 trabajadores)
- Ramos Arizpe: +0.89% (de 60 mil 205 a 60 mil 742 trabajadores)
- Saltillo: +1.96% (de 33 mil 163 a 33 mil 813 trabajadores)
- Torreón: +1.50% (de 38 mil 110 a 38 mil 684 trabajadores)
- Otros municipios: -0.05% (de 84 mil 401 a 84 mil 355 trabajadores)

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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