Comenzó sin cambios 2026 en el personal ocupado de las industrias manufactureras de México

En términos absolutos y a nivel nacional, el personal ocupado pasó de 2 millones 796 mil 849 en diciembre de 2025 a 2 millones 799 mil 493 trabajadores en enero de 2026.

Arrancó enero de 2026 sin cambios en el personal ocupado de establecimientos manufactureros, registrando una tasa de cambio de 0% pero, en términos anuales cayó 3% las y los contratados, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con base el Programa de la Industria manufacturera, Maquiladora y de Servicios de exportación (IMMEX).

Además, en términos mensuales, hubo un crecimiento de 0.1% del personal ocupado de establecimientos manufactureros con respecto a diciembre de 2025 de las empresas IMMEX.

También, durante el primer mes de 2026, creció el número de establecimientos activos IMMEX en México, terminando en 5 mil 220 empresas —aumentando nueve con respecto a diciembre del pasado año.

A NIVEL MUNICIPAL EN COAHUILA DE DICIEMBRE A ENERO

En Coahuila aumentó en uno la cantidad de establecimientos IMMEX terminando en 412 en enero de 2026; en el mismo periodo registró un alza de 0.7% en el personal ocupado al pasar de 249 mil 189 en diciembre a 251 mil 162 en enero de 2026.

El IMMEX de Coahuila tuvo un registro del personal ocupado de cuatro municipios y “otros municipios”. A continuación las variaciones porcentuales de diciembre de 2025 a enero 2026:

- Acuña: +0.77% (de 33 mil 310 a 33 mil 568 trabajadores)

- Ramos Arizpe: +0.89% (de 60 mil 205 a 60 mil 742 trabajadores)

- Saltillo: +1.96% (de 33 mil 163 a 33 mil 813 trabajadores)

- Torreón: +1.50% (de 38 mil 110 a 38 mil 684 trabajadores)

- Otros municipios: -0.05% (de 84 mil 401 a 84 mil 355 trabajadores)