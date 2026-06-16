De nueva cuenta empresas darán facilidades a trabajadores para que disfruten juego de México

Nuevamente se contempla que las empresas den facilidades a sus trabajadores para que vean el segundo juego que disputará el próximo jueves la Selección de México, ahora contra Corea del Sur en el Mundial de Futbol.

El presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez, dijo que existe la disposición para que los trabajadores del segundo turno vean el partido, añadió que todas las empresas están conscientes de que la gente tiene un gusto o una pasión muy fuerte por el mundial.

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“Es mejor dejar esas dos horas a que la gente vea el partido y no a que este distraída con el celular o que la productividad de la misma empresa baje o peor aún en una distracción pueda haber un accidente”, dijo.

Reveles Márquez recordó que en el primer partido de México, donde las empresas también dieron facilidades a los trabajadores para ver el juego, el ausentismo que se presentó ese día fue el normal que se tiene cada mes, por lo que no hubo una tendencia en particular por el tema del mundial.

Cabe destacar que mientras el primer partido de México contra Sudáfrica fue a las 13:00 horas, en el caso del segundo partido México-Corea del Sur que será el 18 de junio y el tercero contra Chequia del 24 de junio, será hasta las 19.00 horas, por lo que estos últimos impactan solo al segundo turno de las empresas, a diferencia del primero que impacto al primer y el segundo turno.

CINÉPOLIS

La gerente de Cinépolis Villalta, Cinthya Salas Tavares, señaló que con la proyección en de los partidos del Mundial de Futbol les va muy bien porque la asistencia ha sido muy buena, el día de la inauguración tuvieron 700 personas en el cine normal y en las áreas VIP se llenaron en su totalidad.

“La asistencia ha sido bastante positiva, el ambiente del futbol se siente con mucho entusiasmo, el siguiente partido de México es el jueves a las 7 de la tarde contra Corea y también tenemos una alta asistencia registrada y tendremos más salas abiertas, ahorita tenemos 500 boletos vendidos”, aseguró.

Finalmente comentó que tienen mucha oferta de juegos, entre ellos está el de Argentina, España, Brasil e Inglaterra, entre otros y añadió que hay mucho entusiasmo por ver la mayoría de los partidos.