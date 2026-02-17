Desaceleración económica afecta a franquicias en México

CDMX .- El bajo crecimiento económico de México afecta el consumo de los mexicanos en los puntos de venta de las franquicias, lo que llevó a vender pequeñas porciones, diversificar productos y, en general, a adaptar el modelo.

La presidenta de la Asociación Mexicana de Franquicias, Betsy Eslava, dijo: “No somos ajenos a la economía. El año pasado fue un crecimiento del 0.7%, es muy poquito. Este año se espera entre el 1.2% y 1.5% de crecimiento”, por lo que se tienen que adaptar los modelos con rapidez.

TE PUEDE INTERESAR: En diciembre de 2025, disminuyó 6.6% personal ocupado fabricante de equipo de transporte en México

Por lo anterior, “sí (hubo impacto)... claro que el consumo bajó” en las franquicias y, para responder a ello, se hacen ajustes a los modelos de negocio de las franquicias.

Por ejemplo, en Polanco, Ciudad de México, una zona de alta plusvalía, “el consumo bajó mucho”; para compensar esa situación, una franquicia comenzó a vender tacos de canasta, otra marca decidió empezar a vender pizzas a la mitad en lugar de todas completas, es decir, se adapta al mercado.

Explicó que cuando el ticket de consumo baja, las franquicias cambian de estrategia, “nos hemos sabido adaptar”.

En conferencia de prensa, “Perspectivas del sector franquicias en México y Presentación de la #FIF2026”, Feria Internacional de Franquicias 2026, que se realizará en Aguascalientes del 5 al 7 de marzo, Eslava dijo que actualmente hay mil 550 marcas de franquicia.

Esas marcas cuentan con 95 mil puntos de venta, de las cuales el 29% son de alimentos y bebidas, el 21% de salud y belleza, el 17% servicios generales y el 11% ventas a detalle, con más de un millón de empleos directos.