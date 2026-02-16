En diciembre de 2025, disminuyó 6.6% personal ocupado fabricante de equipo de transporte en México

/ 16 febrero 2026
    En diciembre de 2025, disminuyó 6.6% personal ocupado fabricante de equipo de transporte en México
    Con base a la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se observó que bajó el personal ocupado a nivel nacional en las manufactureras. VANGUARDIA

Sin embargo, producción creció 4.3% en el periodo mencionado en términos anuales, reportó la EMIM de Inegi

El personal ocupado total de las industrias manufactureras disminuyó 2.6% en diciembre de 2025, y el sector más afectado se registró en las actividades de “fabricación de equipo de transporte”, con una variación porcentual de -6.6%, con respecto al mismo mes de 2024, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El personal ocupado total de las actividades industriales de México no varió mensualmente con respecto a noviembre de 2025, sin embargo, en términos anuales, variaciones más negativas se ubicaron en las y los contratados no dependientes de la razón social (-13.7%), seguidos por “obreros y técnicos en producción” (-2.9%).

En diciembre de 2025, según la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) —que actualiza las cifras de producción y empleo en el sector manufacturero—, la única variación positiva que se registró en el personal ocupado fue en los contratados como obreros y técnicos de producción en términos mensuales y con respecto a noviembre de 2025 (0.1%).

Y SIN EMBARGO, CRECE VOLUMEN DE PRODUCCIÓN EN DICIEMBRE DE 2025 (A TASA ANUAL)

Con base a la EMIM, la producción de las industrias manufactureras en volúmen físico decreció -0.1%, sin embargo, en términos anuales se registró un crecimiento de 2.9% con respecto al mismo mes de 2024.

$!El crecimiento de la producción de las manufactureras se ha mantenido en los últimos 5 años.
El crecimiento de la producción de las manufactureras se ha mantenido en los últimos 5 años. CAPTURA DE PANTALLA

Por actividades según sector productivo, la “Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón” obtuvo el mayor crecimiento en diciembre de 2025, registrando una variación anual de 34.3%, seguido por “Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos”, con una tasa de 11.6%.

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

