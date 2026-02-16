En diciembre de 2025, disminuyó 6.6% personal ocupado fabricante de equipo de transporte en México

El personal ocupado total de las industrias manufactureras disminuyó 2.6% en diciembre de 2025, y el sector más afectado se registró en las actividades de “fabricación de equipo de transporte”, con una variación porcentual de -6.6%, con respecto al mismo mes de 2024, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El personal ocupado total de las actividades industriales de México no varió mensualmente con respecto a noviembre de 2025, sin embargo, en términos anuales, variaciones más negativas se ubicaron en las y los contratados no dependientes de la razón social (-13.7%), seguidos por “obreros y técnicos en producción” (-2.9%).

En diciembre de 2025, según la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) —que actualiza las cifras de producción y empleo en el sector manufacturero—, la única variación positiva que se registró en el personal ocupado fue en los contratados como obreros y técnicos de producción en términos mensuales y con respecto a noviembre de 2025 (0.1%).

Y SIN EMBARGO, CRECE VOLUMEN DE PRODUCCIÓN EN DICIEMBRE DE 2025 (A TASA ANUAL)

Con base a la EMIM, la producción de las industrias manufactureras en volúmen físico decreció -0.1%, sin embargo, en términos anuales se registró un crecimiento de 2.9% con respecto al mismo mes de 2024.