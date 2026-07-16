’Desaparece’ Pemex 1 de cada 12 barriles de petróleo

De enero a mayo, Pemex produjo en promedio un millón 653.3 mil barriles de petróleo diarios, de los cuales un millón 85.2 mil se enviaron al Sistema Nacional de Refinación y 430.2 mil se exportaron, señala el análisis Balance Nacional de Crudo con fecha de julio de 2026.

CIUDAD DE MÉXICO- Pemex sigue teniendo discrepancias en sus cifras ahora en producción, refinación y exportación de crudo.

”Los resultados preliminares fueron presentados a la alta dirección de Pemex durante 2025. A pesar de ello, el tema no recibió la atención institucional que ameritaba”, expone el documento.

Dicha inconsistencia está presente desde 2010, con diferencias anuales de entre 8 mil y 132.2 mil barriles diarios en promedio al cierre de 2025, arroja el estudio de Energy2100.

Estos datos arrojan una diferencia de 137.9 mil barriles que la Base de Datos Institucional de Pemex no registra, indican análisis de Gustavo Sánchez Lugo, de Energy2100, y Francisco Barnés de Castro, de Cifra2 Consultores.

La discrepancia de toneles de crudo y condensados que fueron producidos, pero no procesados ni exportados, representan en total 20.8 millones, que equivalen a 8.34 por ciento de la producción que tuvo Pemex en el periodo enero-mayo.

Ambos análisis coinciden en que la infraestructura que tiene Pemex para almacenamiento es insuficiente para “guardar” el crudo que se queda fuera del balance.

De 2000 a mayo de 2026, el acumulado de la discrepancia que se ha dado en el balance nacional de crudo suma 226.4 millones de barriles.

De acuerdo con Barnés de Castro, de 2019 a 2026 el faltante es de 80 millones de barriles, que superan la capacidad de almacenamiento que hay en cavernas salinas, la terminal flotante en KuMaloob-Zaap, los tanques en el puerto petrolero de Dos Bocas y los tanques de almacenamiento de Salina Cruz y Cayo Arcas.

Para el director de Cifra2 Consultores, una parte del faltante se debe al robo para abastecer a refinerías clandestinas que existen en el País, así como para exportarlos de contrabando a EU.

”Hay refinerías clandestinas en el País, como la que se localizó en Coatzacoalcos, Veracruz, a mediados del año pasado, así como otra que se ubicó recientemente en Cadereyta, Nuevo León. No son las ˙nicas, es un problema que lleva años”, indicó.

Pemex señaló que las cifras omiten considerar los envíos y recepciones de productos a inventario, los movimientos operativos como empaques, desempaques y ajustes volumétricos por temperatura, entre otros, que constituyen elementos básicos al realizar un balance volumétrico.

Por Mariana Elizabeth Valverde Rebollo, Agencia Reforma.