Después de cuatro años a la baja, aumentan las mujeres desempleadas a finales de 2025 (Gráficos)

Dinero
/ 25 febrero 2026
    Después de cuatro años a la baja, aumentan las mujeres desempleadas a finales de 2025 (Gráficos)
    El número de mujeres desempleadas (656, 863) representó el 2.5 del total de mujeres económicamente activas en el mercado laboral. VANGUARDIA
Diego Hernández
por Diego Hernández

En México, la tendencia en los últimos cinco años se mantuvo a la baja para el caso de los hombres desocupados

En el cuarto trimestre de 2025 se registró un aumento de 31 mil 850 mujeres desempleadas en México, esto después de que durante el periodo citado entre 2020 y 2024 se había observado una baja constante del número de mujeres fuera del desempleo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con base a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en los últimos tres meses de 2025 se observó que 656 mil 863 mujeres se encontraban en situación de desempleo, representando un aumento de 5.09% con respecto al mismo periodo de 2024.

$!La tendencia a la baja persiste en hombres pero en mujeres se aprecia una leve alza en el desempleo.
La tendencia a la baja persiste en hombres pero en mujeres se aprecia una leve alza en el desempleo. CAPTURA DE PANTALLA

En contraste, el registro de hombres desocupados mantuvo la tendencia a la baja, pues hubo una reducción de 37 mil 277 que en el cuarto trimestre de 2025, al pasar de 942 mil 762 a 905 mil 485 hombres desempleados —un reducción de 3.95%.

DESEMPLEO TOTAL EN MÉXICO

La población desocupada en el último trimestre de 2025 fue de 1 millón 562 mil 348 personas, observándose una disminución de 5 mil 427, con respecto al mismo periodo de 2024, según la ENOE.

Del total de la desocupación en México, el 42% lo conforman las mujeres y el 58% los hombres, siendo el 2.5 y 2.6%, respectivamente, de la población económicamente activa (PEA) de México para cada sexo.

A finales de 2025, Inegi observó que la PEA de México se compuso de 61 millones 348 mil 202 personas, de las cuales 25.14 millones son mujeres y 36.19 millones son hombres.

Diego Hernández

Diego Hernández

