Después de cuatro años a la baja, aumentan las mujeres desempleadas a finales de 2025 (Gráficos)

En el cuarto trimestre de 2025 se registró un aumento de 31 mil 850 mujeres desempleadas en México, esto después de que durante el periodo citado entre 2020 y 2024 se había observado una baja constante del número de mujeres fuera del desempleo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con base a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en los últimos tres meses de 2025 se observó que 656 mil 863 mujeres se encontraban en situación de desempleo, representando un aumento de 5.09% con respecto al mismo periodo de 2024.

