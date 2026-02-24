Busca México certeza y respeto en T-MEC; Estados Unidos pide más

/ 24 febrero 2026
    Busca México certeza y respeto en T-MEC; Estados Unidos pide más
    Entre los escenarios que UBS apunta como más probables para la revisión pactada para este año, están que las negociaciones se extiendan incluso más allá de 2027. ESPECIAL.

Tras la detención del narcotraficante más buscado en el país y Estados Unidos, el gobierno mexicano destaca que debe destacarse que se cumple con la seguridad

CDMX .-El desenlace del T-MEC en julio apunta a una revisión más allá de este año, en donde Estados Unidos aplique mayor presión para alcanzar sus objetivos particulares y el Gobierno mexicano pida respeto y certeza para el acuerdo comercial, especialmente tras el cumplimiento de objetivos en materia de seguridad.

En un contexto donde se tiene la arquitectura arancelaria del Presidente Donald Trump, a reconfigurarse tras la determinación de la Corte, y México cumple con metas en materia de seguridad, como el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, la revisión del T-MEC sería el escenario en el que ambos países usen estas cartas, de acuerdo con análisis de UBS.

“Es probable que Estados Unidos persiga múltiples objetivos al abrir el T-MEC a la renegociación. Desde una perspectiva comercial, probablemente buscará lograr dos objetivos clave: por un lado, reindustrializar el país y reducir sus déficits externos; y por otro, reducir su dependencia comercial de China”, señalan.

“Desde la perspectiva mexicana, consideramos que los objetivos de la próxima negociación son tres: primero y principal, asegurar la supervivencia del T-MEC; segundo, asegurar que el tratado sea respetado, que México se convierta en un socio comercial preferencial para Estados Unidos, y tercero, que el tratado sea recíproco”, aseguró la consultora.

Para México, es necesario que en el T-MEC quede expreso que es un socio preferencial de Estados Unidos, lo que debería traducirse en obtener excepciones arancelarias en la sección 232, especialmente en automóviles y electrodomésticos, y en posibles aranceles futuros de la sección 301, tras la reconfiguración por el fallo de la Suprema Corte contra los aranceles IEEPA.

Si bien, con los aranceles globales bajo la sección 122, para UBS el impacto a México debe ser moderado, ya que los productos que se mantenían libres de las tarifas por cumplir las reglas de origen del T-MEC quedan bajo el mismo contexto los siguientes 150 días, los riesgos para las exportaciones mexicanas serían si el Gobierno de Trump realiza una recomposición de su política arancelaria orientada hacia las cuotas que ya aplica a aluminio, acero y al sector automotriz.

Para México es vital que se reconozca su colaboración en objetivos en materia de seguridad, especialmente en el cambio de estrategia contra el crimen organizado.

“La muerte de “El Mencho” demuestra el compromiso de Sheinbaum con la seguridad, pero el alcance de las consecuencias internas sigue siendo incierto. Se podría decir que México ha logrado mejoras significativas y mensurables en la reducción de los flujos migratorios y los envíos de fentanilo antes de la revisión del T-MEC.

“Sin embargo, las consecuencias internas de la muerte de “El Mencho” podrían ser más difíciles de determinar”, se detalló en el reporte. Entre los escenarios que UBS apunta como más probables para la revisión está el que Estados Unidos considere necesario recurrir a revisiones anuales.

