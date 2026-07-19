Más del 70% de las empresas, sin preparación para operar reducción de jornada: Rankmi

CDMX- Cerca del 72% de las empresas en México aún no ha ejecutado medidas para prepararse ante la transición, según la consultora EY, por lo que Rankmi considera que el mayor desafío no estará solo en la reducción semanal, sino en transformar la manera en que se administra la productividad.

Con la entrada en vigor de la reducción de jornada, prevista para el 1 de enero de 2027, las empresas enfrentarán nuevas obligaciones relacionadas con el registro electrónico de asistencia y control de horas.

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Después de la aprobación del calendario de implementación gradual por parte del Gobierno Federal y la STPS, las empresas comenzaron a revisar sus procesos internos para adaptarse a uno de los cambios laborales más importantes de la última década.

Un estudio de Rankmi ha considerado que el mayor desafío no estará solo en la reducción semanal, sino en transformar la manera en que se administra la productividad, y con esto, poder generar evidencia para posibles auditorías laborales.

Para la compañía, el control de asistencia dejará de ser un proceso administrativo para convertirse en una herramienta estratégica de cumplimiento, eficiencia y gestión del talento.

“La conversación sobre la jornada de 40 horas suele centrarse en el número de horas trabajadas, cuando en realidad el cambio más profundo está en cómo las organizaciones administran ese tiempo.

Asimismo informó que las empresas necesitarán visibilidad completa sobre asistencia, cargas de trabajo, horas extraordinarias y productividad para operar con mayor eficiencia y reducir riesgos frente a futuras auditorías laborales.

De acuerdo a Rodrigo Smeke, Vicepresidente de Crecimiento Estratégico de Producto en Rankmi, el verdadero reto será gestionar mejor el tiempo disponible, no simplemente reducirlo.

La reforma también incrementará la necesidad de contar con registros electrónicos confiables que documenten el inicio y término de cada jornada laboral.

Analistas señalan que estos registros serán fundamentales para acreditar el cumplimiento de horarios, validar el pago de horas extras y atender posibles revisiones de la autoridad.

Al mismo tiempo, la reducción de jornada obligará al área de Recursos Humanos y Operaciones a contar con plataformas especiales para tomar decisiones más rápidas sin incrementar la carga operativa de los equipos.

“La productividad dejará de medirse por presencia física y comenzará a evaluarse por resultados. Aquellas organizaciones que logren integrar asistencia, desempeño, capacitación y analítica laboral dentro de un mismo ecosistema estarán mejor preparadas para responder a un entorno regulatorio mucho más exigente.

Añadió que la tecnología no sustituye la gestión; la hace más inteligente y permite que las personas dediquen más tiempo a actividades de mayor valor, concluyó Smeke. ya que 75% de los colaboradores mexicanos han reportado fatiga por estrés laboral, según datos del IMSS

La OCDE ha manifestado que México continúa siendo uno de los países donde más horas se trabajan al año, con más de 2 mil 100 horas anuales, por lo que la reducción de jornada representa también una oportunidad para impulsar modelos de trabajo más eficientes y que cuiden al trabajador, ya que 75% de los colaboradores mexicanos han reportado fatiga por estrés laboral, acorde con datos del IMSS.