Arranca AGROFEST Coahuila 2025 este fin de semana

El evento estará sancionado por la Asociación Estatal de Rodeo y contará con la participación de vaqueros de Coahuila, Aguascalientes, Nuevo León, Chihuahua y Zacatecas. Los toros serán de la compañía Herradura y del Rancho El Fortín, mientras que los potros provendrán de Nuevo León y Piedras Negras. El ganado será de la región. Al finalizar el rodeo, se ofrecerá un concierto con exintegrantes de la Rondalla de Saltillo.

Asimismo, el 28 de febrero se llevará a cabo un baile norteño, en el que se presentarán Los Invasores de Nuevo León, Carácter Norteño y Monarca. El costo de los boletos es de 250 pesos, y la renta de una mesa para el evento tendrá un costo de cuatro mil pesos.

La cabalgata se realizará el sábado, teniendo como punto de reunión el AS Arena Ranch. A las 9:00 AM se ofrecerá un desayuno y a las 10:30 AM. comenzará la cabalgata, con llegada a las instalaciones de la feria a las 1:30 PM. El recorrido abarcará entre 17 y 18 kilómetros y se completará en aproximadamente tres horas. Todos los cabalgantes deberán portar camisa blanca y contarán con el apoyo de entre ocho y diez caporales, quienes llevarán camisas rojas.

En cuanto al Concurso del Novillo Gordo, consiste en inscribir novillos para su engorda y, tras 150 días, serán evaluados por jueces que calificarán su fenotipo (características externas del animal y su gordura). Habrá tres categorías: chica, mediana y grande.