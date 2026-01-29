Cimaco festeja su 95 aniversario con la entrega de automóvil sorteado en Saltillo

29 enero 2026
    Cimaco festeja su 95 aniversario con la entrega de automóvil sorteado en Saltillo
    La entrega del automóvil se llevó a cabo el miércoles en Cimaco Plaza Patio. FOTO: OMAR SAUCEDO

Con la presencia de un representante de la Secretaría de Gobernación, la tienda departamental realizó la entrega del vehículo Mazda a una familia saltillense

La tienda departamental Cimaco realizó este miércoles la entrega del automóvil correspondiente al sorteo por su 95 aniversario, en un acto celebrado en la sucursal Saltillo y que contó con la presencia de un representante de la Secretaría de Gobernación para dar fe de la legalidad del proceso.

Antonio Flores, gerente de Cimaco Saltillo, explicó que el sorteo fue el cierre de una dinámica que inició desde agosto con promociones y premios para el público. “Iniciamos desde el mes de agosto con una promoción especial y se entregaron 95 mil premios durante esta etapa; el automóvil fue el premio mayor”, dijo.

$!Jorge Cornejo, ganador del auto Mazda, junto con su familia. FOTO: OMAR SAUCEDO
Jorge Cornejo, ganador del auto Mazda, junto con su familia. FOTO: OMAR SAUCEDO

Comentó que el procedimiento se desarrolló conforme a la normatividad, con permisos y supervisión de la autoridad. “Previamente se tuvieron que hacer permisos con Gobernación para darle legalidad a todo el proceso, y el mismo interventor estuvo presente también en la entrega del automóvil”, afirmó.

El director general de Cimaco, Alfredo Murra Farrús, compartió que el sorteo se realizó con mecanismos transparentes. “Está el interventor de Gobernación dando fe, se pagan todos los derechos y el sorteo se hizo con siete urnas, una por cada tienda, donde se eligieron los ganadores”, explicó.

$!El director general de Cimaco, Alfredo Murra Farrús, realizó la entrega del vehículo. FOTO: OMAR SAUCEDO
El director general de Cimaco, Alfredo Murra Farrús, realizó la entrega del vehículo. FOTO: OMAR SAUCEDO

El ganador del vehículo, Jorge Cornejo, agradeció a la empresa y aseguró que el sorteo fue real y transparente. “No es algo actuado. Estamos muy agradecidos, mi familia y yo”, expresó. Dijo que el boleto ganador surgió a partir de una compra que realizó como regalo para su esposa. “Fue una compra normal, firmé el boleto y aquí estamos. Es algo que no esperábamos”, comentó.

$!FOTO: OMAR SAUCEDO
FOTO: OMAR SAUCEDO

Las celebraciones continuarán con promociones a lo largo del año hasta septiembre. “Vamos a seguir celebrando hasta el primero de septiembre, que es nuestro aniversario. Pero pues siempre tenemos promociones, muy buenas plazos de mensualidades sin intereses, los precios más competitivos. Así que les invitamos a que vengan a su tienda Cimaco”, concluyó Murra.

