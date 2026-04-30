Coahuila: Dos inversiones se pueden concretar luego de gira por Alemania

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Dinero Local
/ 30 abril 2026
    Coahuila: Dos inversiones se pueden concretar luego de gira por Alemania
    El secretario Luis Olivares Martínez anticipó que están en pláticas con empresas alemanas para que les compartan tecnología para la explotación del gas. Rebeca Ramírez

Secretario de Economía adelanta que se conversa con empresas especializadas en la extracción de gas sobre tecnología y experiencias

Dos inversiones podrían concretarse en Coahuila tras la participación del estado en la Hannover Messe 2026, realizada en Alemania. Además, se sostuvieron reuniones con empresas especializadas en el desarrollo de equipos y tecnología para la extracción de energías, particularmente en el ámbito del gas no convencional.

El secretario de Economía, Luis Olivares Martínez, informó que ya se firmó una inversión que será anunciada durante la primera semana de julio. Este proyecto se instalará en la Región Sureste del estado, corresponde al sector metalmecánico y, en su fase inicial, contempla la generación de 700 empleos.

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Asimismo, indicó que se encuentra en proceso de concretarse una segunda inversión derivada de la misma gira de promoción económica, por lo que serían dos proyectos relevantes los que se materializarían tras la participación en el encuentro industrial, en el que también participaron desarrolladores de parques industriales.

Olivares Martínez detalló que, en coordinación con la Embajada de México en Alemania, se llevaron a cabo reuniones con empresas que desarrollan tecnología para la extracción de energías, en particular relacionadas con el aprovechamiento del gas en Coahuila.

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“Se lograron avances importantes para identificar tecnologías de extracción que cumplen con normativas ambientales y que resultan más sustentables de lo que se consideraba anteriormente”, señaló.

Respecto a estas compañías, explicó que se acordó el intercambio de información para acelerar el desarrollo de proyectos en la entidad. Recordó además que, a nivel federal, la presidenta Claudia Sheinbaum ha impulsado la creación de mesas de trabajo y un consejo para definir el esquema bajo el cual se autorizará este tipo de extracción.

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Finalmente, el funcionario subrayó que el estado busca generar las condiciones necesarias para detonar estos proyectos a la brevedad, al considerar que representarán un parteaguas para la economía de Coahuila.

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