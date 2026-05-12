Coahuila: inflación estatal dentro del rango objetivo de Banxico en abril de 2026

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de Coahuila fue de 3.92% en abril de 2026 y con ese resultado estuvo dentro del rango objetivo inflacionario establecido por el Banco de México —de 3% más o menos a un punto porcentual—, formando parte del grupo de 11 estados que estuvieron dentro de este rango.

Además de Coahuila, las entidades federativas que se ubicaron en el rango objetivo del Banco de México (Banxico) fueron Zacatecas, Chihuahua, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Tabasco, Sonora, Tlaxcala, Baja California Sur y Baja California.

Además de ello, Coahuila presentó una tendencia a la baja en su INPC o inflación estatal, ya que su índice de precios al consumidor pasó de 3.93% en abril de 2025 a 3.92% en el cuarto mes de 2026. Nuevo León y Baja California también presentaron tendencias a la baja: el primero, de 3.94 a 3.75%, y el segundo de 3.78 a 2.90%.

El resto de las 21 entidades federativas se encontraron por encima de la inflación nacional —que en abril fue de 4.45%.

Quintana Roo, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Jalisco fueron los estados que registraron las mayores tasas de crecimiento en su inflación estatal, superiores a 5% anual.

Con tasas entre 5% y 4% fueron San Luis Potosí, Ciudad de México, Nayarit, Colima, Querétaro, Michoacán, Veracruz, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Aguascalientes, Guerrero, Estado de México, Puebla, Yucatán y Tamaulipas.

(Con información de El Economista)