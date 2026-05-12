Coahuila: inflación estatal dentro del rango objetivo de Banxico en abril de 2026

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    Coahuila: inflación estatal dentro del rango objetivo de Banxico en abril de 2026
    El alza de precios por el contexto geopolítico ha afectado a la economía mundial por el alza de precios de los combustibles. VANGUARDIA

Fueron 11 estados de 32 que tuvieron una inflación a nivel estatal alrededor del 3%; Quintana Roo, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Jalisco superaron el 5%

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de Coahuila fue de 3.92% en abril de 2026 y con ese resultado estuvo dentro del rango objetivo inflacionario establecido por el Banco de México —de 3% más o menos a un punto porcentual—, formando parte del grupo de 11 estados que estuvieron dentro de este rango.

Además de Coahuila, las entidades federativas que se ubicaron en el rango objetivo del Banco de México (Banxico) fueron Zacatecas, Chihuahua, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Tabasco, Sonora, Tlaxcala, Baja California Sur y Baja California.

Además de ello, Coahuila presentó una tendencia a la baja en su INPC o inflación estatal, ya que su índice de precios al consumidor pasó de 3.93% en abril de 2025 a 3.92% en el cuarto mes de 2026. Nuevo León y Baja California también presentaron tendencias a la baja: el primero, de 3.94 a 3.75%, y el segundo de 3.78 a 2.90%.

El resto de las 21 entidades federativas se encontraron por encima de la inflación nacional —que en abril fue de 4.45%.

Quintana Roo, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Jalisco fueron los estados que registraron las mayores tasas de crecimiento en su inflación estatal, superiores a 5% anual.

Con tasas entre 5% y 4% fueron San Luis Potosí, Ciudad de México, Nayarit, Colima, Querétaro, Michoacán, Veracruz, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Aguascalientes, Guerrero, Estado de México, Puebla, Yucatán y Tamaulipas.

(Con información de El Economista)

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de Coahuila fue de 3.92% en abril de 2026 y con ese resultado estuvo dentro del rango objetivo inflacionario establecido por el Banco de México —de 3% más o menos a un punto porcentual—, formando parte del grupo de 11 estados que estuvieron dentro de este rango.

Además de Coahuila, las entidades federativas que se ubicaron en el rango objetivo del Banco de México (Banxico) fueron Zacatecas, Chihuahua, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Tabasco, Sonora, Tlaxcala, Baja California Sur y Baja California.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caida-del-08-en-el-pib-alerta-respecto-a-una-recesion-economica-para-mexico-BA20642311

Además de ello, Coahuila presentó una tendencia a la baja en su INPC o inflación estatal, ya que su índice de precios al consumidor pasó de 3.93% en abril de 2025 a 3.92% en el cuarto mes de 2026. Nuevo León y Baja California también presentaron tendencias a la baja: el primero, de 3.94 a 3.75%, y el segundo de 3.78 a 2.90%.

El resto de las 21 entidades federativas se encontraron por encima de la inflación nacional —que en abril fue de 4.45%.

Quintana Roo, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Jalisco fueron los estados que registraron las mayores tasas de crecimiento en su inflación estatal, superiores a 5% anual.

Con tasas entre 5% y 4% fueron San Luis Potosí, Ciudad de México, Nayarit, Colima, Querétaro, Michoacán, Veracruz, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Aguascalientes, Guerrero, Estado de México, Puebla, Yucatán y Tamaulipas.

(Con información de El Economista)

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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