Caída del 0.8% en el PIB alerta respecto a una recesión económica para México

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las actividades primarias, secundarias y terciarias también tuvieron un mal primer trimestre del año, con caídas de -1.4 por ciento, -1.1 por ciento y -0.6 por ciento, respectivamente.

La caída de 0.8 por ciento en el Producto Interno Bruto ( PIB ) de México de enero a marzo de 2026 revivió los temores de que el país esté atravesando por una recesión económica, coincidieron especialistas consultados.

Esto fue un “mal inicio” de año y preocupa la caída de las tres actividades en el país porque existe la posibilidad de que México atraviese una recesión económica, aseveró la directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Base , Gabriela Siller.

“México cayó en una trampa de estancamiento económico; esto es evidente con la contracción en el PIB de 0.8 por ciento trimestral. Si lo quisiéramos ver en términos como lo presentan en Estados Unidos, trimestral anualizado, sería una caída de más del 3 por ciento. Además, al comparar contra el mismo trimestre del año pasado, el crecimiento fue de apenas 0.2 por ciento”, indicó la analista.

“Por tipo de actividad, preocupa que las primarias, secundarias y terciarias mostraron una contracción trimestral; esto abre la puerta a la posibilidad de que México esté ahora sí atravesando una recesión económica”, puntualizó Siller.

Con el resultado negativo del PIB en el primer trimestre, se estima que la actividad económica en todo 2026 crecerá apenas 1.0 por ciento, a pesar del repunte que estaría provocando la celebración del Mundial de Futbol.

Julio Santaella, economista y expresidente del Inegi, resaltó que el descenso de 0.8 por ciento en el PIB de México al primer trimestre fue más severo que lo anticipado y significó la primera contracción desde el cuarto trimestre de 2024.

“La estimación oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) reporta una contracción en el primer trimestre de 2026; es la primera caída trimestral en cinco trimestres, es más severa que la anticipada por la última estimación del IOAE (Indicador Oportuno de la Actividad Económica), y es generalizada entre grupos de actividades”, dimensionó Santaella.