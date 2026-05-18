Realizan remodelación al restaurante Principal en el Centro de Saltillo

El director general de Mesón Principal, Braulio Cárdenas Cantú, informó que la intención es adecuar el establecimiento a las nuevas tendencias, gustos y preferencias de los clientes.

Por remodelación, desde hace un mes permanece cerrado el restaurante Principal ubicado sobre la calle Allende, en la Zona Centro de Saltillo. Su transformación no solo será física, sino que incorporará un nuevo concepto adaptado a la realidad actual de esta zona de la ciudad, aunque conservará al cabrito como esencia y pieza central de su identidad gastronómica.

“Aquí no es tanto un tema de remodelación física; el tema es encontrar un concepto atractivo para nuestros clientes”, aseguró.

Fue en 1972 cuando Restaurante Principal de Saltillo S.A. de C.V. llegó a este inmueble de la calle Allende, y es la primera ocasión en que cierra sus puertas debido a una remodelación de gran magnitud como la que actualmente se desarrolla. Cárdenas Cantú indicó que las decisiones sobre el nuevo rumbo del negocio serán tomadas en conjunto entre los hermanos propietarios.

Explicó que el objetivo es ofrecer una propuesta novedosa, diferente e interesante que permita atraer nuevamente a los clientes. Añadió que, una vez definido el concepto, podrán determinar la inversión total y el tiempo estimado de los trabajos.

“Al final del día, todavía estamos en etapa de ideas y abiertos a muchas opciones; vamos a esperar a ver qué pasa”, comentó. Además, añadió: “Algo que nos enseñó mi padre es que las cosas hay que hacerlas bien, y nos estamos tomando el tiempo necesario para encontrar ese concepto que queremos presentar como novedad”.

Braulio Cárdenas Cantú señaló que la intención es mantener el mismo nombre del restaurante, aunque no descartan otras alternativas, ya que buscan adaptarse a la nueva dinámica que vive el Centro Histórico de Saltillo.