Comité del ISN ejercerá más de 400 mdp este año, principalmente en salud

El presidente del Comité, Juan Carlos López Villarreal, informó que en 2025 se dispuso de alrededor de 300 millones de pesos, mientras que para este año el monto ascenderá a 400 millones, integrados por remanentes del ejercicio anterior, intereses generados y la recaudación estimada del impuesto.

Más de 400 millones de pesos ejercerá este año el Fideicomiso del Comité Técnico del ISN 20, recursos que se destinarán principalmente al fortalecimiento del sector salud, incluyendo el mantenimiento y renovación de clínicas estatales, el abasto de medicamentos y proyectos de salud mental, como el nuevo Centro de Salud Mental.

Respecto a las obras del año pasado, señaló que la mayoría ya fue concluida, aunque algunas se encuentran en proceso de finalización. Añadió que los recursos correspondientes a 2026 ya fueron asignados.

En materia de salud, detalló que se respaldará el Gran Programa de Salud Popular, particularmente en el abasto de medicamentos para las clínicas estatales, además de continuar con su mantenimiento y rehabilitación. En el rubro de salud mental, destacó la inversión en el nuevo Centro de Salud Mental, ubicado en el antiguo Hospital del Niño.

Asimismo, indicó que en el sector educativo también se impulsarán diversos proyectos con estos recursos, entre ellos el programa de inglés “Level Up” y estrategias enfocadas en el desarrollo socioemocional que se implementan a nivel estatal.

Finalmente, López Villarreal adelantó que la próxima semana se presentará un informe sobre el ejercicio del ISN correspondiente a 2025, en el que también se incluirán los proyectos autorizados para 2026. Esta información será compartida con el sector empresarial, a fin de transparentar el uso de los recursos provenientes de este impuesto.