Deja Semana Santa 693 mdp en ingresos hoteleros en Coahuila

Una derrama económica de 693 millones de pesos fue lo que se generó en el sector hotelero el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, lo que representó un 20% más en comparación al año pasado dijo Héctor Horario Dávila Rodríguez.

El vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila (AMHMC), indicó que el año pasado la derrama económica fue 578 millones de pesos, contra los 693 millones de pesos que se generó este año.

Recordó que Coahuila cuenta con 13 mil 800 habitaciones y durante este periodo vacacional hubo 301 mil visitantes.

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Y quienes visitaron el estado durante ese periodo vacacional fueron principalmente ciudadanos de Durango, Aguascalientes, Tamaulipas, el sur de Texas, Nuevo León y Hermosillo, entre otros.

Aunque se ha mencionado que la derrama económica de este periodo vacacional fue de mil cien millones de pesos, comentó que esa corresponde a la total, mientras que de ellos, la generada exclusivamente en los hoteles fue de 693 millones de pesos.

“El turismo no llega si no hay confianza en Coahuila, aquí se percibe la tranquilidad, es el resultado de la estrategia de seguridad implementada por el gobernador, Manolo Jiménez y su equipo y , respaldada por los alcaldes y cuerpos de seguridad, además se presentó un saldo blanco”, aseguró.

AIRBNB

Luego de que el Congreso de Nuevo León aprobara la nueva Ley de Desarrollo Turístico Sostenible, que incluye como uno de sus ejes centrales la regulación de las plataformas digitales, Dávila Rodríguez comentó que ahora en el caso de Coahuila, el Congreso sigue en revisión de ésta.

“Lo que más nos importa de los airbnb es la seguridad y con ello tener la información de quienes se hospedan en estos lugares”, aseguró.

El vicepresidente de la AMHMC recordó que en septiembre del año pasado presentaron una serie de propuestas al Congreso de Coahuila para aplicar a los airbnb, entre ellas que se aplique una multa de 1,500 UMAS a quienes no cuentan con el sustento jurídico para estar en este negocio.

No deben rentarse por horas y si se encuentra algún lugar que opera así, aplicarle una multa también de 1,500 UMAS, toda vez que con ello, se promueve la prostitución infantil.

Por otro lado, otras medidas contempla que todos estos negocios deben estar inscritos en el Registro Nacional Turístico para operar y de no cumplir con esto, entonces se les aplicará una multa de mil UMAS; asimismo quienes no tengan el visto bueno de Protección Civil Municipal y Estatal se les aplicará sanciones de mil UMAS.

Deberán contar también con un certificado de la Secretaría de Salud que avale que su negocio es apto para dar el servicio de hospedaje, pues de no contar con ello, entonces se le aplicará una multa de 500 UMAS; ese mismo monto de multa será para quienes no cuenten con letreros y luces de emergencia para la ruta de evacuación en caso de contingencias de incendio, inundación o huracán.

También deberán de tener un registro de las personas a las que dieron hospedaje y sustentarlo con un comprobante de identificación del huésped, de no hacerlo, entonces una multa de mil UMAS.

Además estos negocios deberán estar dados de alta ante la Secretaría de Hacienda, contar con su Registro Federal de Causantes y pagar sus impuestos, pues de no cumplir, se harán acreedores a una multa de 500 UMAS, entre otras cosas.