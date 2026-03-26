Concreta Coahuila inversiones por 8 mil mdp en este año

Este año se han concretado en Coahuila inversiones por 8 mil millones de pesos, correspondientes a 13 proyectos que generarán hasta 7 mil empleos, informó el secretario de Economía, Luis Olivares Martínez. Además, permanecen pendientes 35 proyectos de inversión que no se han confirmado, pero tampoco cancelado. Respecto a los proyectos ya confirmados para este año, el funcionario indicó que se encuentran en fase de arranque y destacó que presentan una rápida ejecución. Señaló que, en ocasiones anteriores, tras el anuncio de inversiones, las empresas tardaban entre 12 y 18 meses en iniciar operaciones; sin embargo, en esta ocasión los tiempos se han reducido a solo algunos meses, por lo que estarán entrando en operación este mismo año.

Asimismo, comentó que hay entre 30 y 35 proyectos de inversión que continúan pendientes. “No hemos tenido cancelaciones, pero tampoco confirmaciones”, precisó, y añadió que el objetivo es lograr que la mayoría de estos proyectos se concreten; de lo contrario, se buscará atraer nuevas inversiones. Olivares Martínez también señaló que, ante la revisión del T-MEC, se espera generar condiciones de confianza que permitan detonar varios de estos proyectos hacia mediados de año, especialmente aquellos cuyos inversionistas ya visitaron la entidad y realizaron análisis, pero están a la expectativa de los resultados de dicha revisión.

En cuanto a los proyectos de gas y energías renovables, explicó que algunos son inversiones nuevas que parten desde cero, mientras que otros quedaron detenidos desde la administración federal anterior. Por ello, indicó que se mantiene diálogo con la Secretaría de Medio Ambiente para destrabar estos proyectos de manera ágil. Finalmente, recordó que existen siete proyectos eólicos y fotovoltaicos en “stand by”, además de otros que podrían sumarse. En ese sentido, mencionó que recientemente sostuvo una reunión con una empresa española interesada en desarrollar cuatro nuevos proyectos.

DELEGACIÓN DE BAVIERA Coahuila fue uno de los estados que recibió una misión comercial de Baviera, junto con Nuevo León, Ciudad de México y Estado de México. El objetivo fue explorar oportunidades para empresas bávaras y fortalecer la cooperación económica. A nivel local, se llevó a cabo un foro con la participación de la Secretaría de Economía, cámaras empresariales y clústeres. Entre los temas abordados destacaron cómo el T-MEC está moldeando las operaciones diarias, el significado de la estabilidad laboral en Coahuila y la forma en que el talento, la logística y las redes de proveedores interactúan en la práctica.