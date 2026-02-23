Espera Coahuila luz verde para concretar proyectos de energías renovables y gas; reactivarían clúster

La Secretaría de Economía de Coahuila espera luz verde para concretar en el estado por lo menos siete proyectos de energías renovables y de gas que se planean desde tiempo atrás, lo que podría dar paso a reactivar el Clúster de Energía local.

El titular de la dependencia, Luis Olivares Martínez, detalló que desde el sexenio pasado hay proyectos, principalmente en los rubros de energía eólica y solar, para la entidad, aunque no especificó los montos de inversión y de potencial generación de energía.

Lo que sí especificó es que se trata de cuatro proyectos para la Región Sureste, dos más para la Centro y uno para La Laguna.

Sobre los proyectos de gas, el funcionario estatal dijo que se trabaja para revisar la viabilidad de los mismos y recordó que anteriormente, con el Clúster de Energía, ya se había trabajado en proyectos para extraer gas.

Sobre una posible reactivación de ese organismo, ante los proyectos en energía que se impulsan a nivel federal, Olivares dijo que “tendríamos que esperar a ver efectivamente cuál es el lineamiento federal para determinar si podemos detonar nuevamente el clúster o no”.

Durante la gira que la presidenta Claudia Sheinbaum realizó en Coahuila la semana pasada, el gobernador Manolo Jiménez Salinas le reiteró a la mandataria su disposición para impulsar proyectos estratégicos como el Gas Coahuila, que podría favorecer a la economía de las regiones Centro y Carbonífera principalmente.