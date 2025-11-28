Entrega Alsuper a Grupo Reto donativo de $657 mil pesos

Dinero Local
/ 28 noviembre 2025
    Entrega Alsuper a Grupo Reto donativo de $657 mil pesos
    Alsuper entrega a Grupo Reto un donativo de $657,938.87 para apoyar a mujeres con cáncer. Francisco Muniz

Los recursos se obtienen a través del programa de redondeo y beneficiarán a mujeres en tratamiento contra el cáncer

RAMOS ARIZPE.- A través de la campaña de redondeo “Con tu cambio florecen los sueños”, Alsuper realizó la entregó a Grupo Reto Coahuila A.C. de un donativo de $657,938.87, recursos que se utilizarán para el tratamiento de mujeres contra el cáncer.

La entrega del donativo se realizó en las instalaciones de Alsuper La Encantada, en Ramos Arizpe, asimismo los recursos se obtuvieron a partir de las aportaciones que los clientes realizan en las diferentes sucursales.

$!Cajeras destacadas reciben reconocimiento por su participación en el programa de redondeo.
Cajeras destacadas reciben reconocimiento por su participación en el programa de redondeo. Francisco Muniz

Grupo Reto Coahuila es un organización que se dedica a brindar apoyo integral a mujeres diagnosticadas con cáncer, su labor combina el acompañamiento emocional, con apoyos prácticos para pacientes recién operadas, material especializado y orientación sobre ejercicios postoperatorios.

En este caso, el redondeo a favor de Grupo Reto Coahuila será destinado para el tratamiento contra el cáncer a mujeres.

La representante legal de Grupo Reto Coahuila, Liliana Elizondo Figueroa, recordó que llevan 10 años trabajando en alianza con Alsuper y recibiendo su apoyo. Añadió que con este donativo van a cambiar vidas, pues el cáncer no solo afecta a la paciente, sino que a el núcleo familiar.

$!Clientes de Alsuper hacen posible la recaudación a través del programa de redondeo.
Clientes de Alsuper hacen posible la recaudación a través del programa de redondeo. Francisco Muniz

Ante ello, agradeció el apoyo y que se siga confiando en Grupo Reto Coahuila, asimismo hizo un reconocimiento a todos los que participan en este programa de redondeo.

A su vez, Candy Sugey Duque Villa, beneficiaría de Grupo Reto Coahuila, presentó su caso y agradeció a quienes apoyan con sus donativos, porque así ellos pueden seguir con sus tratamientos.

El evento concluyó entregando también un reconocimiento a los cajeros que recaudaron la mayor cantidad de fondos en el redondeo, en este caso fueron para Yuliana Mata, de Alsuper Las Flores; Judith Martínez, de Alsuper Satélite, y Hanna Zurita, de Alsuper Maravillas.

Temas


Cáncer

Localizaciones


Ramos Arizpe
Saltillo

Organizaciones


Alsuper

