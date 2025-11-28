Entrega Alsuper a Grupo Reto donativo de $657 mil pesos

RAMOS ARIZPE.- A través de la campaña de redondeo “Con tu cambio florecen los sueños”, Alsuper realizó la entregó a Grupo Reto Coahuila A.C. de un donativo de $657,938.87, recursos que se utilizarán para el tratamiento de mujeres contra el cáncer. La entrega del donativo se realizó en las instalaciones de Alsuper La Encantada, en Ramos Arizpe, asimismo los recursos se obtuvieron a partir de las aportaciones que los clientes realizan en las diferentes sucursales.

Grupo Reto Coahuila es un organización que se dedica a brindar apoyo integral a mujeres diagnosticadas con cáncer, su labor combina el acompañamiento emocional, con apoyos prácticos para pacientes recién operadas, material especializado y orientación sobre ejercicios postoperatorios. En este caso, el redondeo a favor de Grupo Reto Coahuila será destinado para el tratamiento contra el cáncer a mujeres. La representante legal de Grupo Reto Coahuila, Liliana Elizondo Figueroa, recordó que llevan 10 años trabajando en alianza con Alsuper y recibiendo su apoyo. Añadió que con este donativo van a cambiar vidas, pues el cáncer no solo afecta a la paciente, sino que a el núcleo familiar.